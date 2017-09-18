İzmir'e AB övgüsü: Türkiye'nin parlayan yıldızı!

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kentsel ulaşım yönündeki çabalarını dikkatle izleyip desteklediklerini söyledi ve ekledi: "İzmir Türkiye’nin adeta parlayan bir yıldızı."

Avrupalı belediyeleri daha sürdürülebilir ulaşım tedbirlerini uygulamaya ve geliştirmeye teşvik etmek ve toplumu otomobile alternatif taşıma yöntemlerini kullanmaya yönlendirmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri İzmir’de, “Sürdürülebilir Ulaşım Sempozyumu”yla başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen sempozyuma, ulaşım alanında uzman önemli isimlerin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem Özzambak, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Tanrıöver ile Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Güney de katılarak kentin geleceğine yönelik katkılarını paylaştı.





Türkiye'nin parlayan yıldızı İzmir

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