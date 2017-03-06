İzmir'e bahar erken geldi. Vatandaşlar sıcağın keyfini çıkardı

İzmir'de bahar bu sene erken geldi. Mart ayı başında 20 derece sıcaklıkla karşılaşan İzmirli kendini sokağa attı. Vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.



Kendilerini çimlere, deniz kenarına atan vatandaşlar piknik de yaptı. Kordon'da çimlerde oturan İzmirliler piknik yaptı, arkadaşlarıyla oturarak, birşeyler içerek sıcağın keyfini çıkardı.







Kapalı mekanların tercih edilmediği günde, bazı İzmirliler'in tercihi ise İnciraltı oldu. Özellikle İnciraltı Kent Ormanı'na giden vatandaşlar, piknik yaptı, bisiklete bindi.







Kentte çimlerin arasında açan kır çiçekleri, yeşeren ağaçlar erken baharın göstergesi oldu.