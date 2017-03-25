İzmir'e bahar geldi. Her yer çiçeklerle donatıldı

İzmir'de bahar kendini göstermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlar baharın keyfini sürsün diye her yeri çiceklerle donatmaya başladı. Büyükşehir bu kapsamda 5.5 milyon çiçek dikerken, 25 bin de ağaç dikiyor. Refüjleri, parkları, yol kenarlarını çiçeklerle donatan Büyükşehir, kentte görsel bir güzellik yarattı.

5.5 milyon adet çiçek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kenti mevsimlik çiçeklerle donatmaya devam ediyor. Çeşitli bölgelerdeki yeşil alanlara rengarenk çiçekler dikerek kentin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i adeta bir kır bahçesine dönüştürüyor.Baharın gelmesiyle kent, çiçekler ve yemyeşil ağaçlarıyla adeta tablo gibi süslendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin caddelere, refüjlere, parklara ve yol kenarlarına diktiği çiçekler, baharla birlikte renk cümbüşüne dönüştü. Kendilerini rengarenk parklara ve alanlara atan İzmirliler, hem güneşin hem de bu görsel şölenin keyfini çıkardı.Park ve bahçelerdeki yaklaşık 800 personelle yaz aylarına yoğun bir biçimde hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kentin farklı noktalarına 5.5 milyon adet mevsimlik çiçek, 25 bin adet de ağaç dikecek.Mevsimlik çiçeklerin Bayındır ile Urla Bademler’deki tarımsal kalkınma kooperatiflerine bağlı üreticilerden alındığını hatırlatan Büyükşehir yetkilileri, “Bu gösterişli çiçekler, etrafa güzel kokular yaymasının yanı sıra sürekli değişen ve sıcak renkleriyle kenti bir tablo gibi süslüyor. Nisan ayından itibaren kadife, pervane, petunya, zinya, begonya, pervane, melampodyum, pentas ve ipek gibi türlerden oluşan yazlık mevsimlik çiçeklerin dikimlerini gerçekleştireceğiz. Bunların yanı sıra da tespih, çitlembik, Amerikan sığla, çınar, erguvan, palmiye, süs elması, süs eriği ve süs armudu gibi ağaç türlerini de dikeceğiz” dedi.