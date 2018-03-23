İzmir'e çamur yağacak!

İzmir'de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı

İzmir'e çamur yağacak!

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı.

Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.


Çamurlu yağmur

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan ve "toz taşınması" denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir'de de etkili olduğunu bildirdi.

Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.

İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini bildiren yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir toz
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