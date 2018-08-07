İzmir'e de millet bahçesi. İsmi de belli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hizmete açılacak. Kemalpaşa Belediyesi'nce yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapılan, içinde yapay göl ve 1 kilometrelik yapay derenin bulunduğu alanın adı 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi' olacak. Gölde Osmanlı Dönemi'nin saltanat kayıklarıyla gezilebilecek

Kemalpaşa Belediyesi'nin 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı. Yakın zamanda tamamlanarak, açılması beklenen, daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla bahçeye dönüştürüldü. Yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere bulunuyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adının verildiği parkta ayrıca Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü'nün maketlerinin bulunduğu alan ile parkın ortasında görkemli cami olacak. 'Millet Bahçesi'ndeki gölette yer alacak Osmanlı Dönemi'nin saltanat kayıklarının ise büyük ilgi görmesi bekleniyor. Olta balıkçılığı yapanlar için gölete balık da bırakıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Arif Uğurlu, "İlçemiz kültürüne, ekonomik ve sosyal yaşamına uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz bu proje ile İzmir’i Kemalpaşa’ya taşımayı planlıyoruz. Torbalı kara yolu üzerinde bulunan ve şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan bu projede yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolu, ‘miniatürk’, iskeleler, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanı, cami, balık restoran ve büfeler yer alacak" diye konuştu.

Saltanat kayığına binen Başkan Uğurlu, gölde gezmenin çok keyifli olduğunu belirterek, "Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp, gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Bu projeye de son başbakanımız, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak" dedi.