İzmir'e fırtına ve yağış geliyor

Ocak ayını soğuk havayla karşılayan İzmir'de; bu geceden itibaren sağanak yağış ve fırtınalı bir hava etkili olacak.

İzmir'de, hava sıcaklıklarında az da olsa bir artış görülecek. Bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağmur ve fırtına, hava sıcaklıklarında bir nebze de olsa artış yaşanmasına neden olacak.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İzmir'de perşembe ve cuma günleri gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yanı sıra, kuvvetli lodosun da beklendiğ kentte, yağışlar hafta sonuna doğru etkisini azaltacak.