İzmir'e güzel haber: Ödemiş barajının yüzde 70'i tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yüzde 70'i tamamlanan Ödemiş Rahmanlar Barajı'nda 2018 yazında su tutulacağını bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde ve 90 metre yüksekliğinde inşa edilen Rahmanlar Barajı ile Ödemiş'in içme suyu ihtiyacının karşılanması ve topraklara can suyu verilmesi amaçlanıyor.



Projenin uygulanmasıyla 2017 fiyatlarıyla dekar başına 903 lira olmak üzere yılda 7 milyon lira net gelir artışı sağlanması ve 705 kişiye ek istihdam imkanı oluşturulması hedefleniyor.



Rahmanlar Barajı'nın sulayacağı sahada hububat, mısır, zeytin, pamuk, sebze, bostan ve yonca tarımı yapılıyor. Barajın tamamlanıp sulu tarıma geçilmesiyle, ikinci ürün tarımının artması, böylece mevcut ürünlerde verim ve üretim artışı sağlanması planlanıyor.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen barajın en kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınacağını belirtti.



DSİ'nin özverili çalışmalarıyla baraj inşaatının yüzde 70'ini tamamladıklarını bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"2018 yazında barajda su tutulacak. Rahmanlar Barajı'nda depolanacak suyla Ödemiş Ovası'nda brüt 14 bin 940 dekar zirai alanı yüksek basınçlı borulu sistemle sulayacağız. Bu alan bin 950 futbol sahası büyüklüğüne eşit. Ayrıca barajda depolanacak 25 milyon 150 bin metreküp suyla da ilçeye yılda 9 milyon 360 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğiz."