İzmir'e iki günde 85.1 kilogram yağmur yağdı

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz yönde etkiledi, birçok ev ve işyerini su basarken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İzmir'de iki günde metrekareye 85.1 kilogram yağış düştüğü belirtildi

İzmir ve ilçelerinde dün başlayan sağanak yağmur, gece boyunca etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cadde üzerindeki rögarlar taştı, alt geçitleri su bastı. Yağıştan dolayı özellikle bazı araçların yolda kalması, sabah saatlerinden itibaren şehir trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Birçok kişi, işyerine ulaşmakta gecikmeler yaşadı. Trafik ekipleri ise önemli kavşak ile ana yollarda önlemler alıp araç akışını yönlendirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İzmir'e iki günde düşen yağış miktarını açıkladı.



İzmir merkeze metrekareye 85.1 kilogram yağış düştüğü bilgisi verildi. Bunun yanı sıra Gaziemir'de 98.8, Güzelbahçe'ye 96.1, Gümüldür'e 88.4, Bergama'ya 86.5 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bu arada bugün aralıklarla devam edecek olan sağanak yağış, yarın ise yerine soğuk havaya bırakacak. Parçalı bulutlu olacak olan kentte sıcaklıkların da 6 ile 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

