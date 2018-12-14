İzmir'e ilk kar yağdı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde yüksek rakımlı yerlerde gece yarısı kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yetkililer yollarda tuzlama çalışmaları yaparken kar İzmirlileri sevindirdi

İzmir'e ilk kar yağdı
14 Aralık 2018 Cuma 16:15

İzmir'de gün boyu etkisini gösteren yağmur, gece şehrin çevresindeki yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Beşyol Köyü ve Evka 4 gibi semtlerine yılın ilk karı yağdı. Vatandaşlar kar özlemlerini giderirken yetkililer yollarda tuzlama çalışması yaptı. Yılın ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başlarken vatandaşlar kar özlemlerini giderdi. Yüksek kesimlerde her yeri beyaz örtüye büründüren kar, İzmirlileri sevindirdi. Evlerinin önlerinde bulunan araçların camlarına yazı yazıp karın keyfini çıkaran vatandaşlar, "İzmir'e kar yağmaz, bu manzara bizi sevindirdi" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Etiketler; #izmir #kar
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