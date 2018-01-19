İzmir'e iş için geldi, otel odasında ölü bulundu!

İstanbul'dan İzmir'e işi gereği gelen 37 yaşındaki Aytek Ercan, kaldığı otel odasında ölü bulundu

İzmir'e iş için geldi, otel odasında ölü bulundu!

Olay İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Aytek Ercan, bir işi gereği İzmir'e geldi. Kaldığı otelde kahvaltıya inmeyen Ercan'ı arkadaşları merak etti. Bunun üzerine arkadaşları Ercan'ın kaldığı odaya gitti. Odaya giren arkadaşları Ercan'ı hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ercan'ın bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu ve kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından Ercan'ın cesedi otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir otel ölüm
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