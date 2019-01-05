İzmir'e kar yağdı

Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.

İzmir'e kar yağdı
05 Ocak 2019 Cumartesi 14:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Bölge Koordinatörü Cumhur Şener, yaptığı açıklamada, bin 135 metre rakımlı Bozdağ Yaylasında karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti. 

Hafta sonu bölgede yoğunluk olacağının tahmin ettiklerini belirten Şener, "Kar yağışının olduğu bölgelerde yolları açma ve tuzlama çalışması başlattık. Amacımız burada sürücüler açısından herhangi bir sıkıntının yaşanmasının önüne geçmektir. Ekiplerimiz bu bölgede yaklaşık 5  saat karla mücadele çalışmasını sürdürecekler. Gerekirse çalışmalarımızı yarın da sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ödemiş #bozdağ #kar
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