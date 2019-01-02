İzmir'e Küba ilgisi

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk yılı olduğunu ama üçüncü kez İzmir'i ziyaret ettiğini söyleyen Büyükelçi Amoros Nunez, kenti çok güzel bulduğunu ve İzmirlilerin tıpkı Kübalılar gibi sıcakkanlı insanlar olduğunu belirtti. Büyükelçi, İzmir'de çok fazla iş fırsatı olduğunu ve burada ortak iş yapmak istediklerini açıkladı. "Özellikle turizm, liman ve tarım alanında çok başarılısınız" diyen Büyükelçi Amoros Nunez, "Güçlerimizi birleştirebileceğimizi düşün&uu ml;yorum. 22 Aralık'ta kabul edilen yeni anayasamızda, dış yatırımlara daha fazla destek sağlanacak. İzmir'le işbirliği yapmayı çok isteriz. Türkiye'de çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Tarımda bizim büyük sorunlarımız var. Gıdayı işleyecek sanayimiz yok. Ama İzmir bu konularda çok başarılı" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise konuk Büyükelçi'nin Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçılar Birliği ile görüşerek bu konuda önemli adımlar atabileceğini söyledi. İzmir'de her sektörden partner bulunabileceğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Ekonomik olarak Türkiye'nin 2. büyük şehri burası. İzmir'e gelmekle çok doğru bir tercih yaptınız" dedi.