İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İzmir, Aydın Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı
27 Kasım 2018 Salı 15:52

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece etkisini artırarak çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu kapsamda yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur #yağış
Önceki Haber
İzmir'de muhalefetten Zeybekci yorumu
Sonraki Haber
Alaattin Yüksel de İzmir için başvurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.