İzmir'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İzmir için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak (30-50 kilogram/metrekare) beklendiği bildirildi.



Açıklamada sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.