İzmir'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İzmir için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu

İzmir'e sağanak yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak (30-50 kilogram/metrekare) beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yağmur
Önceki Haber
Diyarbakır'da PKK operasyonu
Sonraki Haber
Öldürülen okul müdürüne acı veda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.