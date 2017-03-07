İzmir'e sağanak yağmur geliyor. Yağmur kaç gün etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmirlileri sağanak yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmirlileri sağanak yağış konusunda uyardı.

İzmir'de etkili olan bahar havası yerini sağanak yağmura bırakıyor. Özellikle hafta sonu adeta bir bahar havası yaşayan İzmirli, birkaç gün ise yağmur ile karşı karşıya kalacak.



Konuyla ilgili bilgilendirme mesajı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı belirtti. Yapılan açıklamada yağmurla birlikte rüzgarin da etkili olacağı vurgulandı. Yetkililer olabilecek sel, su baskını, dolu yağışı gibi konularda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



İzmir'de çarşamba günü sağanak yağış etkili olurken hava sıcaklığı ise 17 derece olarak hissedilecek.



Perşembe günü ise kentte hava sıcaklığı 16 derece olurken, yine sağanak yağış etkili olacak.



Cuma ve cumartesi günü de yağışlı bir hava etkili olurken, pazar ve pazartesi güneş yüzünü gösterecek. Pazar günü parçalı bir havanın etkili olması bekleniyor. Ancak meteoroloji verilerine göre salı günü yağmur yeniden geliyor.









