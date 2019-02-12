İzmir'e şehit haberi ulaştı

İstanbul Çekmeköy'de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli’nin İzmir’deki baba ocağında yas var. Aile, oğullarının cenazesini almak için dün gece, kentte bulunan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte İstanbul’a gitti

Kurmay Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli’nin İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine şahadet haberi ulaştı. Emekli astsubay baba Nurettin Özerli ile anne Ayşe Özerli’ye acı haber, askeri yetkililer ve ilçe kaymakamı tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen çift, gözyaşlarına boğuldu. Aile, İzmir’de bulunan ve kendileriyle havalimanında buluşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte İstanbul’a gitti.

Bayraklı Belediyesi ekipleri, şehidin ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asarak, bahçeye taziye çadırı kurdu.

Şehidin cenazesinin öğle saatlerinde hava yoluyla Çiğli 2. Hava Jet Üs Komutanlığı'na getirileceği, buradan da annesinin memleketi Bergama ilçesine götürüleceği belirtildi. Şehit Yüzbaşı Özerli'nin, ikindide Bergama'daki Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından, törenle toprağa verileceği ifade edildi. Evli olan şehidin kardeşi Murat Özerli’nin de astsubay olduğu bildirildi.