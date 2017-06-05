İzmir'e yakışmayan görüntü. Balık bile tutamadılar

İzmir'in güzelliği şarkılara konu olan Kordon boyunda deniz kirliliği yürekleri sızlattı. Denizin kıyıya yakın yüzeyinde spor ayakkabısı, pet şişeler, köpük tabaklar, çizgi film karakterlerine ait balonlar, cam şişeler, kağıtlar yer aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yüzülebilir Körfez Projesi' kapsamında çalışma sürerken, Kordon boyundaki deniz kirliliği kente yakışmayan görüntüler oluşturdu. Pasaport bölgesinde her türlü çöp, yosunların arasında denizin kıyıya yakın yüzeyine vurunca sahil keyfinin tadı kaçtı. Denizin kıyıya yakın yüzeyinde spor ayakkabısı, pet şişeler, köpük tabaklar, çizgi film karakterlerine ait balonlar, cam şişeler, kağıtlar yer aldı.





Olta balıkçılığı yapanlar, iğnelere yosun takıldığı için balık tutamamaktan yakınırken sahil kenarında yürüyenler, denizdeki kirlilikten utandıklarını belirtti. Emekli Kaptan 68 yaşındaki Alparslan Durmaz, temizlik araçlarının çalışmadığını vurgulayarak, şöyle dedi:





"Bu pislikte balık tutmak zor. Balık gelmiyor pislikten. Belki açıkta olabilir temiz yerlerde. Burada hafta içi çalışan temizlik araçları iki kez geçse bu pislik kalmaz. Ama hafta sonu nedense çalışmıyorlar. Sabahın erken saatlerinde buraya geldim. Öğle oldu ama hala bir tane bile balık tutamadım. Bakalım kısmet."





Balıkçılar saatlerce beklemelerine rağmen evlerine kovaları boş döndü.