İzmir'e yeni bisiklet yolları geliyor

Kent içindeki 39 kilometrelik bisiklet yolu nu 2017 sonunda 90 kilometreye çıkarmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi; Sahilevleri, Sarnıç, Harmandalı-Ulukent ve 2. Kordon’da yeni bisiklet yolları oluşturdu. Türkiye’de Bisiklet Master Planı için çalışma başlatan ilk kent olan İzmir’in yeni hedefi, Avrupa Bisiklet Turizm Ağı “EUROVELO” ya girebilmek..

2017 yılında yeni güzergahlar

Sırada 24.5 km. daha var

Bisiklette “Avrupa” hedefi

İşte İzmir farkı!

Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı bisiklet yolları ve kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in devreye girmesiyle İzmir’deki bisiklet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. “Bisiklet kenti” hedefinde önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni projelerle çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin daha da yaygınlaştırılması için yoğun tempoda çalışıyor. Bir yandan kıyıları bisiklet yollarıyla buluşturup kurduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM ile kent yaşamına yeni bir soluk getiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için yeni rotalar oluşturuyor.Bu hedef doğrultusunda Harmandalı Köprülü Kavşağı ile Ulukent İZBAN istasyonu arasında çift taraflı olarak 7 kilometre, Gaziemir’de Çamlık Rekreasyon Alanı’ndan Kısıkköy Sanayi Sitesi girişine kadar olan bölümde 2.1 kilometre, Alsancak İkinci Kordon’da ise Ali Çetinkaya Bulvarı ile 1479 Sokak arasında 600 metrelik bisiklet yolu oluşturuldu. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sahilevleri’ndeki kıyı düzenleme çalışmalarının birinci etabı kapsamında 1.2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolunu kente kazandırdı. Bostanlı İskele ile Alaybey Tersanesi arasında 2.5 kilometrelik bisiklet güzergahının 1.3 kilometresi tamamlandı.“İzmirDeniz” projesi kapsamında kentin sahil şeridini yeni bir bakış açısıyla yeniden düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarını da yeniledi. Göztepe’de beton zemin üzerinden giden bisiklet yolu, yürüyüş yolundan ayrılarak yeniden düzenlendi. Foça kıyı şeridi düzenleme çalışmaları kapsamında, Yeni Foça girişinden itibaren sahilde 1.3 kilometrelik bisiklet yolu düzenlemesi yapıldı; 800 metrelik bisiklet yolunun daha yapılacağı bildirildi. Eski Foça Sahil Şeridi’nde 500 metre, Çeşme Çiftlikköy’de 6.6 kilometre uzunluğunda bisiklet yolları oluşturuldu. Üçkuyular-Sasalı arasında kıyı şeridinde mevcut yola ilave olarak, kent içinde 10.9 kilometrelik yeni bisiklet yolu daha oluşturulmuş oldu.Bisiklet yollarının kent içerisinde yaygınlaştırılması ve ilçe merkezlerine kıyıdan bisikletle erişimin sağlanması için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda 2017 yılında üç önemli bisiklet yolu rotasını daha hayata geçirecek. Karşıyaka Girne Caddesi bisiklet yolu düzenleme projesi kapsamında Yunuslar ile Nergis İZBAN istasyonu arasında 1.6 kilometrelik, Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı ile Aşık Veysel Rekreasyon Alanı arasını bağlayan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde 7 kilometrelik bisiklet yolu en yakın zamanda hizmete açılacak. Bunun yanında Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ile Narlıdere Dilek Sokak arasında 6.5 km., Narlıdere Dilek Sokak ile İZSU arıtma tesisi arasında 3.5 km., Urla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde 3.9 km., Urla Ahmet Besim Uysal Caddesi’nde is e 2.5 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulacak.Horizon 2020 kapsamındaki “Okula Bisikletle Git” temalı Avrupa FLOW projesi için de Bornova 4. Sanayi Sitesi-Ege Üniversitesi Kavşağı arasında 3 kilometrelik bisiklet yolu daha hizmete açılacak. Sadece bu projelerin hayata geçmesi ile mevcut bisiklet yolları 90 kilometreye ulaşmış olacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Çeşme Dalyan’da 3.2 km., Çeşme Çiftlikköy’de 2.6 km., Menemen Seyrek ile Koyundere Kavşağı arasında 2.7 km., Ege Üniversitesi Kavşağı ile Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi arasında 2.5 km., Bergama’da 9 km., Alsancak Limanı ile Karşıyaka kıyı arasında kesintili bölgelerde de 4.5 kilometre olmak üzere 24.5 kilometrelik yeni bisiklet güzergahını da projelendiriliyor.Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yalnızca hobi ve spor amaçlı kullanımının dışında kent içi ulaşımın bir parçası haline getirilmesi konusundaki etkin çalışmalarıyla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni hedefini Avrupa Bisiklet Turizm Ağı “EUROVELO” ya girmek olarak belirledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda yaptığı çalışmalar özetle şöyle:* Yaya ve bisikletli ulaşım alt yapısının geliştirilmesi için Türkiye’de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü bünyesinde “Bisikletli ve Yaya Erişim Şefliği” kuruldu.* Türkiye’de ilk kez İzmir’de İzmir Bisiklet Master Planı için çalışmalar başlatıldı.* Metro ve İZBAN trenlerinde bisikletli yolculuk imkanı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kent içi ulaşımın bir parçası haline getirmek için ilk etapta 60 otobüse özel bisiklet aparatı taktı.* İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ilgi gören bisiklet kiralama sistemi “BİSİM” hem kentteki bisiklet kültürünü zenginleştirdi. Her yaş kesim bisikletle tanışırken, kullanıcı sayısı arttı, çevreci ulaşım için farkındalık oluştu.* İzmir’de bisikletli turizm rotalarını ve alternatif turizm sektörünün gelişmesine katkı koyacak Avrupa Bisiklet Turizm Ağı “EUROVELO” ya dahil olmak için çalışmalar yürütüldü. Yeni turizm rotaları planlandı. Atina’da sonlanan EuroVelo 11 Doğu Avrupa rotasının uzantısı olacak şekilde kuzey –güney aksında tarihi, kültürel ve doğal turizme hizmet veren Efes-Mimas Rotası’na bağlanması planlanıyor.* İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımının yaygın olduğu kentlerin birbiriyle yarıştığı “EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2016” yarışmasına katıldı. Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenen yarışmada, İzmirliler bir ay içinde 72 bin kilometreden fazla pedal çevirerek, 52 Avrupa kenti arasında 17. sırada yarışmayı bitirdi. 2017’de Türkiye’de başka kentlerin de katılacağı bu yarışmada İzmir’in daha güçlü bir şekilde yer alması için altyapı ve kampanya çalışmaları sürüyor.* Kente yeni bisiklet rotaları kazandırılması için “Yola gel” ve “Bi Punta” adlı bisiklet atölye çalışmaları yapıldı.* Bisikletli ulaşımın diğer ulaşım türlerine entegrasyonu, uygun standartlarda güvenli bir ulaşım alternatifi olarak düzenlenebilmesi, kent içi trafik sıkışıklığının önlenmesi ve gelişmiş ülkelerdeki bilgi ve deneyimin edinilebilmesi için, uluslararası platformda bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Yatırım ve Teşvik Programları kapsamında düzenlenen FLOW Projesi’ne dahil oldu.* 85. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ilk kez kurulan “Bisiklet ve Yaya Şehri” bisiklet tutkunlarının büyük beğenisini kazandı. 2-6 yaş arası çocuklara pedalsız bisiklet, 6 yaş üstü çocuk ve yetişkinlere bisiklet eğitiminin verildiği aynı zamanda sürüş deneyiminin yaşatıldığı bisiklet ve yaya şehrinden 3 bin 295 kişi yararlandı.* Türkiye’den sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katıldığı“Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında Otomobilsiz Kent Günü düzenlendi. Plevne Bulvarı, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıldı.* BİSİM, 32 durak, 500 bisiklet ve 625 park yeriyle hizmet kapasitesini artırdı.