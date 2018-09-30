İzmir Emniyeti'nden Ankara gezisi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan “Bahar Dalları 3” Projesi kapsamında Ankara gezisi düzenlendi

Proje kapsamında Ödemiş ilçesinde yatılı bölge okulunda eğitim-öğretim gören 36 kız öğrenci Ankara'ya götürüldü.

Öğrencilere, 2 öğretmen ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Zeynep Erdoğan Derse ve 3 polis memuru da eşlik etti.

Öğrencilerin 3 günlük Ankara gezisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahının bulunduğu Anıtkabir ziyareti de yapıldı.

Mozoleye çelenk koyan çocuklar, saygı duruşunda bulundu.

Burada anıt şeref defterini imzalayan Zeynep Erdoğan Derse, "İzmir'in dağlarından çiçekler getirdim sana... Sokaklarında ayak izlerinin olduğu, adının her gün minnetle, özlemle anıldığı güzel İzmir'den... İlkelerini yaşatmaktan, ışığınla aydınlattığın yolda yürümekten hiç vazgeçmedik, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Aziz hatırandan en derin saygı ve şükran duygularıyla ayrılırken bizlere emanet ettiğin bu vatanı canımız pahasına korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." yazdı.

Derse, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yaşadıkları ülkenin kurucusunu ve yakın tarihini bilmelerini çok önemsediklerini dile getirerek, "Bu ülkenin geleceği çocuklarımızın milli değerlerine sahip çıkarak yetişmesini istiyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin suç işleyen kötü insanlardan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durması için de yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.