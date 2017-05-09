İzmir emniyetinden 'Biz İzmiriz' projesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, daha güvenli bir kent oluşturmak adına belediyelerde ve çeşitli kurumlarda görev yapan çalışanları kapsayan 'Biz İzmiriz' projesini hayata geçirdi. Terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan asayiş olaylarına kadar birçok alanda eğitim alacak olan çalışanlar, görev bölgelerinde gördükleri bu tür olumsuzluklar hakkında hem bilgi sahibi olacak hem de anında polise bildirecek

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atandıktan sonra özellikle uyuşturucu ve terör olaylarına karşı çalışmalar yapan Hüseyin Aşkın, daha güvenlik bir kent adına da çalışma arkadaşlarıyla 'Biz İzmiriz' projesini hazırladı. Vali Erol Ayyıldız'ın da destek verdiği proje, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenle hayata geçirildi. Projeye göre, PTT, İZSU, İzmir Gaz, Gediz Dağıtım gibi ilçe belediye çalışanları, terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan asayiş olaylarına kadar birçok alanda eğitim alacak. Daha sonra da, görev alanlarında şüpheli gördükleri zamana olumsuzluklar hakkında hem bilgi sahibi olacak hem de anında polise bildirecek.



"BİZİM GÖZÜMÜZLE BAKIN"



"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Projenin tanıtımında konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentlerin güvenli olduklarında daha da güzel olacaklarını belirterek, şunları söyledi:“İzmir güzel bir coğrafyada bulunuyor, bütün dünya İzmir'e hayranlık duyuyor. İzmirlilerin kendilerini güvende duymaları için büyük çaba içerisindeyiz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim sayımız 12 bin. 4 milyon 300 bin kişi yaşıyor kentimizde. Bu güvenlik hizmetini sunarken İzmir halkından büyük destek alıyoruz. 155 ihbarları konusunda en doğru ihbarları alan kent İzmir. Kamu çalışanlarından destek alabileceğimizi düşündük ve projeyi hayata geçirdik. Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da, terör saldırılarının olmadığı, sokaklarında uyuşturucu satılmadığı, insanların mutlu yaşadığı, dükkanlarından evlerinden hırsızların olmadığı, göçmen çocuklarının denizde boğulmadığı bir kentte yaşamak isterler sanırım. Bizde bu düşünceyle bu projeye başladık. Belediye temizlik çalışanları bize bu alanda katkı sağlamak isterler çünkü onlara her gün sokaktalar. O kadar çok şüpheli durumla karşılaşıyorlar ki, biz bunu biraz daha kurumsal hale getirdik. Bunun için proje ortaya çıktı. İlk olarak 5 bin emekçiyle başlayan projede hedef 18 binin üzerine çıkmak. Bu da 36 bin göz sokaklara bizim gözümüzden bakacak. İzmirimizde bizim gözümüzden, polis gözüyle bakan, şüpheli durumları bize bildirenler olacağından eminim. Projenin ilk ayağı sadece İzmir'e değil, bütün Türkiye'ye örnek olacak projedir."İzmir'in büyük aile olduğu vurgusunu yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, “Bu proje hayati önemde. Biz İzmiriz biz büyük bir aileyiz. Gelinen nokta bu ailenin fertleri olarak hepimizi daha mutlu yarınlara bakmak için hepimize görevler düşüyor. Onları yerine getirmenin yol ve yöntemlerini ortaya koyacak ve öğretecekler" dedi. Konuşmalardan sonra geçen ocak ayında adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in de anıldığı tanıtım filmi yayınlandı. Ardından da kurum çalışanlarına ilk kursları, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen, Narkotik Şube Müdürü Ertuğrul Yetkin ile Kaçakçılar Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Bahadır Yeşiltepe verdi.