İzmir emniyetinden okullara sıkı denetim: 500 polis görevlendirilecek

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yeni eğitim öğretim sezonunda 113'ü riskli olabileceği değerlendirilen okullar olmak üzere 450 okulda 500 polisin görev yapacağını belirtti

Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 800 bin öğrenci ve 53 bin 186 öğretmenin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla polisin sorumluluk alanlarında tedbirler alındığı belirtildi.

Kent merkezindeki 450 okulda öğrenci giriş ve çıkışları sırasında 250 polisten oluşan 125 ekibin görev yapacağını bildiren Aşkın, okulların bulunduğu çevrede trafik yönünden önlemlerin alınması için de 60 polisin görevlendirildiğini söyledi.

Velilere korsan servis uyarısı

Tedbirler kapsamında riskli olabileceği değerlendirilen okullarda "Polis-Okul İrtibat Görevlisi" projesi kapsamında 113 polis memurunun görev yapacağını ifade eden Aşkın, polis memurlarının okul irtibat görevlisiyle sürekli istişare içerisinde bulunacağını aktardı.

Bu ekiplerin dışında motorize ve yaya ekiplerin de okul çevrelerinde görev yapacağını, 500 polisin eğitim öğretim tedbirleri kapsamında görevlendirildiğini söyleyen Aşkın, şu değerlendirmede bulundu:

"Her okulda görevli polis ekiplerimiz olacak. Bunun yanı sıra okullarda sabit görevlimiz bulunacak. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşmaları için trafik güvenliği açısından da tüm tedbirler alındı. Biz korsan servisle de mücadele ediyoruz. Servis denetimleri de alınan tedbirler kapsamında. Evrakları tam olmayan servislere müsaade etmeyeceğiz. Ailelerden de ricamız evrakları tam olan kayıtlı servisleri tercih etmeleri yönünde."

"Uyuşturucu satışı konusunda hiç ihbar gelmedi"

Okullarla ilgisi olmayan kişileri de bölgeden uzaklaştıracaklarını bildiren Aşkın, "Valilik kararı gereğince okul önlerinde bulunmaları yasak olan kişilere Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacak. Geçen yıl bu kapsamda 360 kişiye cezai işlem uygulandı. Yine geçen yıl okul önlerinde ve çevresinde alınan tedbirler kapsamında uyuşturucu satışı konusunda hiç ihbar gelmedi. Biz, çocuklarımızın değil uyuşturucu sigaradan bile uzaklaşmalarını istiyoruz." dedi.

Aşkın, terörle mücadele kapsamında lise ve üniversite öğrencilerini bilgilendirmek üzere yaptıkları programlara bu yıl da devam edeceklerini sözlerine ekledi.