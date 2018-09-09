İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Caz geceleri

Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, Mogambo Caz Geceleri kapsamında konser verdi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Caz geceleri
09 Eylül 2018 Pazar 12:12

Bu yıl 87'nci kez kapılarını açan İzmir Enternational Fuarı'nın efsanevi mekanı Mogambo, caz müziğinin en güzel seslerinin söylediği şarkılarla çınlamaya başladı. Folkart'ın sponsorluğunda dünyaca ünlü caz sanatçılarının, caz tutkunlarıyla buluşacağı etkinlikler zincirinin ilk halkasında oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay sahneye çıktı. Olcay, performansı ile mekanı dolduran müzikseverlerin beğenisini topladı. Grup Gündoğarken'in ardından sahneye çıkan Olcay, Mogambo'da ve İzmir'de bulunmaktan, İzmirliler ile buluşmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Sanatçı fuar için özel hazırladığı repertuvarını izleyenleri ile birlikte seslendirdi.

Etiketler; #izmir #fuar #konser #caz
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