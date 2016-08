'KOCAOĞLU'DAN 85'İNCİ YIL VURGUSU'



'İZMİR ÇOK ÖZEL BİR KENTTİR'



CENGİZ ERGÜN, FETÖ'YE VE TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİ



'HAİNLER ŞUNU BİLSİN, BU SALDIRILAR BİZİ ASLA YILDIRAMAZ'

KATILIMCI ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETTİ

FETÖ İLE MÜCADELE İSTEDİ

KURDELE HEP BİRLİKTE KESİLDİ

BU YILIN TEMASI İNOVASYON

FUAR, EĞLENCE, SANAT, HEYECANIN BULUŞMA YERİ OLACAK

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI



MURAT BOZ'LA KONSERLER BAŞLADI

NOTLAR

AÇILIŞIN ARDINDAN STANDLARI GEZDİLER

BİLİŞİM ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

YEME İÇME YİNE ZİRVEDE

FUARIN SİMGESİ LUNAPARK

Haber Kaynağı: DHA

Teması 'inovasyon', Partner Ülkesi 'Malezya' ve onur konuğu ili 'Manisa' olan İEF, 4 Eylül'e kadar açık kalacak. Ticaret, inovasyon, kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası olacak, binlerce ziyaretçiyi misafir edecek olan fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Dile kolay, tam 85 yıl. En popüler, en güçlü şirketlerin bile ortalama 45 yıl ayakta kalabildiği, ortalama insan ömrünün iyimser bir rakamla 75'i aşamadığı bir dünyada, İzmir'de atılan bu temel 85 yıldır dimdik ayakta duruyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'de, katılımcı ülkelerden ve işadamlarından FETÖ ile mücadelede yardım istedi.Bu yıl 85'inci yıl gurur ve coşkusunu yaşayan İEF'nin açılış töreni, Kültürpark Lozan Kapısı içindeki alanda, saat 18.30'da başlayacağı açıklanmasına rağmen yaklaşık 40 dakika gecikmeli başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun evsahipliği yaptığı törende, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, Matrade Ceo'su Dato'Dzulkifli Mahmud, Malezya Büyükelçisi H.E. Abd Razak Bin Abdul Wahab, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, üst düzey bürokrat ve iş dünyası temsilcileri hazır bulundu. Fuarın açılış törenine ayrıca, Bangladeş Büyükelçisi Allama Siddiki, Irak Planlanma Bakanı Salman Al-Jumaili, Kosova Cumhuriyeti Altyapı Bakan Yardımcısı Hanefi Muharremi, Kosova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Avni Kastrati, Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Kurtan Kajtazi, KKTC Ticaret Bakanı Sunat Atun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi, Malezya Türkiye Büyükelçisi He Abdul Razak Abdul Wahab, Nijer Türkiye Büyükelçisi Adam Abdoulaye Danmaradi, Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, Sudan Sanayi Bakanı Mohamed Yuosof Ali, Afganistan, Angola, Çad, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahilleri, Hindistan, İsrail, Özbekistan, Peru, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tacikistan, Tunus ve Vietnam üst düzey yetkilileri katıldı.Türkiye ile partner ülke Malezya'nın milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törenlerde, geçmişten geleceğe İEF'yi anlatan kısa film gösterimi yapıldı, onur konuğu il Manisa'nın Halk Dansları Topluluğu, gösterilerini sundu. İlk konuşmayı yapmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kürsüye çıktı. 85'inci yıla özel bir vurgu yapan fuar ilk açıldığında, insanlık tarihinin en kanlı çarpışması olan 2'nci Dünya Savaşı'nın henüz başlamadığını, Churchill'in İngiltere Başbakanlığı'na seçilmediğini, Hitler'in henüz Şansölye olmadığını anlatan Aziz Kocaoğlu, “Bugün parmakla gösterilen pek çok ülke, o yılların haritasında yoktu. Fotokopi makinesi henüz icat edilmemiş, Türkiye olimpiyatlarda henüz hiç madalya kazanamamıştı. Hatta uzaya çıkan ilk insan henüz doğmamıştı bile. Gerçekleştireceğimiz açılışın, sıradan bir kurdela kesme töreni olmadığının altını çizmek için bunları söylüyorum" dedi.Fuarın 85 yıldır dimdik ayakta durduğunu söyleyen Kocaoğlu, “Dile kolay, tam 85 yıl. En popüler, en güçlü şirketlerin bile ortalama 45 yıl ayakta kalabildiği, ortalama insan ömrünün iyimser bir rakamla 75'i aşamadığı bir dünyada, İzmir'de atılan bu temel, 85 yıldır dimdik ayakta duruyor. Dünya ile entegre çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temeli. İzmir Fuarı, Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan aydınlanma devriminin en önemli adımlarından birisi, Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir İzmir klasiğidir. Bu yüzden İzmir Fuarı, İzmir'i İzmir yapan değerlerin başında geliyor. Ve İzmirliler, böyle bir fuara sahip olmaktan büyük gurur duyuyor" dedi.İzmir'in varlarıyla, duruşuyla, konumuyla, halkının yaşantı biçimi ve Türkiye'nin demokrasi tarihi içindeki liderliğiyle çok özel bir kent olduğunu vurgulayan Aziz Kocaoğlu, “İzmir, demokrasiye olan inancını hiçbir zaman yitirmeyecektir. Bizim için demokrasi, insanların onuru, huzuru ve mutluluğunun en büyük teminatıdır. Evet, ilk olmak, öncü olabilmek önemlidir. Ama bu önderlik vasfını yaşatabilmek ve geleceğe taşıyabilmek de bir o kadar önem taşır. Bizler, Ulu önderimizin verdiği 'İzmir'i fuarlar ve kongreler kenti yapma' görevini layıkıyla yerine getirmenin çabası içindeyiz. Bu yolda devraldığımız bayrağı, yere düşürmeden, bizden sonrakilere devretmenin sorumluluğunu asla unutmuyoruz" dedi. Aziz Kocaoğlu, konuşmasını ise, “İzmir'den Ege'ye, Türkiye'ye ve dünyaya 85'inci kez merhaba" sözleriyle tamamladı.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasına “Tarihi ve kültür şehri Manisa'dan selamlar getirdim" sözleriyle başladı. FETÖ darbe girişimini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayan Cengiz Ergün, “Barışın, birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden bu fuarda yer almaktan, Manisamız ve şahsım adına mutlu oldum. 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişiminin ardından birlik ve beraberlikle bu girişimi püskürten yüce Türk milleti, ülkesi için nasıl can siperhane karşı çıktığını hem FETÖ'ye, hem de tüm dünyaya göstermiştir. Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza, demokrasiye, kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Ülkemiz üzerine kara bulut gibi çöken terör örgütlerinin akıttığı kanda boğulması temennisiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye bütün bu olanların üstesinden gelecek kararlılığa sahiptir. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.Cengiz Ergün ayrıca, Manisa'daki yatırımlarını ve fuarda yapacakları etkinlikleri de anlattı.Güne Cizre'den acı haberle başladıklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de, “11 polisimiz şehit oldu. Daha dün genel başkanıma saldırı gerçekleşmişti. Burada da bir askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Cerablus'a girmiş olan evlatlarımızın da, evlatlarına, sevdiklerine hızla kavuşmalarını diliyoruz. Türkiye'yi bir arada tutan güce, sağduyuya saldırı olmuştur. CHP, Cumhuriyeti kuran, bir kurumdur. CHP'nin ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş çimentosuyla özdeştir. Bu çimento, dün de bugün de Cumhuriyeti ayakta tutan değerdir. CHP, en zor günlerinde Cumhuriyetin çimentosu, Türkiye'nin birleştirici gücü olmak için müthiş gayret göstermektir. CHP her zaman teröre karşı net tavır sergilemiştir. Sergilemeye de devam edecektir. Bu saldırılar,Türkiye'nin bütününe yapılmış saldırıdır. Hainler şunu bilmeliler, bu saldırılar bizi asla yıldırmaz. CHP Türkiye'de çok güçlüdür. Her zaman ayağa kalkabilmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, herkesin tahmin ettiğinden çok daha sağlamdır. Kimse endişe içinde olmasın. Bu zor günleri, hep berabere birlik içinde aşacağız" dedi.Muhalefet görevlerini de kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Selih Sayek Böke, “Yaşananlar, gördüğümüz yanlışları söylemekten, doğru bildiklerimizi söylemekten kaçınmak değildir. Terörün ilacı, daha fazla özgürlük ve demokrasidir. Bizi ana muhalefet ve geleceğin iktidar partisi adayı olarak yanlışları söylemek ve çözüm önerilerini söylemekle yükümlüyüz. Ülkemizde geçmişte önemli hatalar yapıldı. Umuyoruz ki bu hatalardan ders alınır, demokrasi inşa edilebilir. Çare, laik eğitim, bağımsız yargı, özgür basın gerçek demokrasi, fikrini hürce söyleyebilen sanatçıdan, üniversite hocasından geçtiğini görmek zor değildir. Yapılan hataları konuşmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Türkiye'nin sorunları da, eskiye hakiki bakışlarla yeni çözüm yollarıyla çözülür" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, şehitlere rahmet dileyip, İzmir'in yerelliği aşıp bir dünya kenti haline gelmesinde 85 yıllık fuarın büyük önemi olduğunu söyledi.Daha sonra kürsüye gelen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de, Türkiye'nin 15 Temmuz'da kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. Fatih Metin, “Bu saldırı Türk milleti tarafından püskürtüldü. Fuara katılan yabancı ülkelere teşekkür ediyorum. Birçok Avrupalı müttefikimizin yapmadığını yapıyor, bize destek veriyorsunuz. 15 Temmuz'da yayınlanan birçok görüntüye rağmen batı medyasının vurdumduymazlığı ve tavrı bizleri rahatsız etmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinin takındığı tavırda sorun vardır. Böyle günlerde Türkiye'nin yanında olmanız onurla hatırlayacağımız bir gündür" dedi.Konuşmasına şehitleri anıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de, dünyanın en önemli, kapsamlı fuarlarından birine ev sahipliği yapan İzmirlileri tebrik ettiğini söyledi. İzmir'in tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış hoşgörü şehir olduğunu ve 85 yıldır başarıyla fuar gerçekleştirmesinin İzmir'in kimliğinin sonucu olduğunu anlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye'nin ihracatın çoğunluğunu sanayi üretimi oluşturuyor. Nitelikli sanayi için inovasyon ve araştırma geliştirme büyük önem taşıyor. Son 14 yılda attığımız adımlarla Türkiye önemli bir ülke haline geldi. Ancak bir önemli bir teknoloji merkezi getirmeyi istiyoruz. Bu anlamda çok kapsamlı destekler veriyoruz" dedi. Yurt dışından gelen konuklara da seslenen Faruk Özlü, “Dostlarımız şunu hatırlatmak isterim ki; Türk firmalarla karşılıklı ticari ilişkileri artırmanız çok önemli. Sizleri sadece üretim yapmaya değil, araştırma geliştirme merkezileri kurmaya da davet ediyoruz. İzmir bu anlamda biçilmiş bir kaftandır. Türkiye'nin ekonomik gücünden yararlanmanızı bekliyoruz. Türkiye'de yerli yabancı ayrımı yoktur. Yerli firmalar hangi imkanlardan yararlanıyorsa, yabancı firmalar da aynı imkanlardan yararlanır. İEF, 2'nci Dünya Savaşı sürecinde dahi dünyanın pek çok ülkesinden iş insanını buluşturmaya devam etti" dedi.Suriye'deki olaylara da değinen Bakan Faruk Özlü, “Bugün de dünya ülkeleri olarak kritik dönem. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da yaşanan istikrarsızlık ne yazık ki ülkemizi daha ciddi boyutlarda etkiliyor. Türkiye'yi istikrarsız hale getirmek için büyük oyunlar oynanıyor. Özerlikle 15 Temmuz ve sonrasında terörün tırmanışa geçmesi bunun açık göstergesidir. Bizi üzen husus bir çok dost ülkenin gösterdiği tavırdır, ne yazık ki Türkiye yalnız bırakılmıştır. Türkiye dünya demokrasisinin de onurunu kurtarmıştır. Bu açıdan İEF'ye katılan tüm yabacı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda bizimle burada olmanız ayrı bir önem taşıyor. Lütfen buradaki temaslarınızı yaparken, 15 Temmuz ve sonrası Türkiye'de neler olup bittiğini muhataplarınıza sorun. FETÖ'nün nasıl sinsi bir yapı olduğunu göreceksiniz" dedi.FETÖ'nün katılımcı ülkelerde okulları olduğunu da hatırlatan Bakan Faruk Özlü, “Bu örgütün sizlerin ülkelerinde vakıfları ve okulları olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki temaslarınızda bu örgütün nasıl tehdit olacağını kendi ülkenizdeki dostlarınızla paylaşın. İnsanlık olarak el ele verirsek bu terör örgütlerinin üstesinden gelinir. Bu noktada İş insanlarına da önemli görev düşüyor. Savaşın ticareti, yatırımları nasıl olumsuz etkilediğini en iyi sizler biliyorsunuz. Farklı ülkeleri bir araya getiren İEF'nin bu açıdan önem taşıdığını düşünüyorum. Burada da sadece ticaretin değil barışın da güç kazanacağını biliyorum" diye konuştu.Konuşmaların tamamlanmasından sonra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Malezya ve Manisa'dan gelen delegasyon başkanlarına plaket verdi. Plaket töreninden sonra ise, törenin en heyecanlı bölümü yaşandı. Törene katılan tüm davetliler, sahneye çıktı ve İEF'nin açılış kurdelesini “Gelecek İzmir'de' sözleriyle kesildi.Her yıl başka bir temayla düzenlenen İEF'nin bu yıl ki ana teması ise 'inovasyon' oldu. İnovasyon temasını bundan sonraki yıllarda da sürdürecek olan ve 4 Eylül tarihine kadar açık kalacak fuarda, teknoparklardan, maker hareketine, dünyaca ünlü markalardan yazılım teknolojilerine kadar ana tema ile ilgili önemli isimler 2 No'lu Hol'de buluştu. Birçok üniversitenin katılım göstereceği etkinlerde, dünyada hızla yayılan Maker Hareketi'de, 10 gün boyunca fuar ziyaretçilerine yaratıcı fikirlerini gerçekleştirme konusunda rehber olacak. Fuarda, ticari katılım, delegasyon ve etkinlikler kapsamında misafir ülkeler, ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Avusturalya, Bangladeş, Belçika, Benin Cumhuriyeti, Çad, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Estonya, Fildişi Sahilleri, Fransa, Gana, Gine, Hollanda, Irak, İngiltere, İsrail, İsveç, İtalya, Kamerun, Komorlar, Kosova, KKTC, Küba, Libya, Malezya, Nijer, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Sudan, Tunus, Umman, Ukrayna, Vietnam, Yeni Zelanda, 4 No'lu holde olacak. Partner Ülke Malezya'nın da yine burada yeralacağı hol, 26 - 31 Ağustos arasında 6 gün açık kalacak. Onur konuğu il Manisa standları ise fuar süresince 1/A No'lu holde bulunacağı açıklandı.85'inci yıla özel hazırlanan İEF, hemen her yaş grubuna hitap eden birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Konserlerden söyleşilere, tiyatro oyunlarından sinema gösterimlerine, sokak gösterilerinden sürpriz şovlara kadar pek çok etkinlik için yüz binlerce insan, Kültürpark'ta buluşmaya başladı. Ana Sponsor Folkart'ın İzmir'e getireceği dünyaca ünlü serbest stil motokros gösteri ekibi FMX Blackliner, fuar süresince Lozan Kapısı girişi, Pakistan Pavyonu önüne kurulacak olan parkurda nefes kesen gösterileriyle izleyenleri büyüleyecek. Ekip ilk şovlarını da, açılış gecesinde yaptı. İEF'yi ziyaret edenler, yine Türkiye'ye ilk defa gelecek, perküsyon ve dans şovlarından oluşan Tararam'yı da izleme imkanını elde edecek. Sahne şovlarıyla izleyenlere görsel şölen yaşatan Close ACT Globe ve Malaya, 3 No'lu Hol'ün önünde performanslarını sergileyecek. Fuarda ayrıca, çim konserleri, müzikal ve sahne şovları, tiyatro, sergi etkinlikleriyle, İEF dolu dolu geçecek.İEF'nin en önemli misafirlerinden olan çocuklar da unutulmadı. Fuarda, minikler hem çocuk tiyatroları, hem de İzelman Fuar Çocuk Klübü'ndeki oyunlar, aktiviteler ve eğitim istasyonlarında keyifli zaman geçirecek. Ayrıca İzelman Fuar Çocuk Klubü'nde engelliler merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek 'Kaynaştırmalı Eğitim' programıyla engelli çocuklar da İEF'de rahat etme imkanını elde edecek. Yine çocuklar için Kültürpark'ın uzun havuz bölümünde yer alan sanat sokağında, fuar süresince ücretsiz atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Folkart sponsorluğunda yurtdışından gelen Circus Workshop etkinliği ile sirk gösterilerinin püf noktaları hakkında uygulamalı eğitimler verilecek.Kültür, sanat ve inovasyonun buluştuğu İEF'nin ilk konseri için de Murat Boz, Migros sponsorluğunda sahneye çıktı. Fuarı ziyaret eden binlerce kişi, Murat boz'un şarkılarıyla coştu. Fuarda ayrıca, cazdan popa, rock müzikten arabeske birbirinden keyifli konserler düzenlecek. Ekonomi Bakanlığı himayesinde düzenlenen İEF'te, hol ziyaretleri, 16.00 - 23.00, fuar çarşısı ziyaretleri de 12.00 - 24.00 saatleri arasında yapılabilecek. Fuara girişlerde de, İzmirim Kart için tam 3 TL, öğrenci 2 TL, jetonla giriş 3 TL alınacak. Ayrıca engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi, elektronik kart sahipleri için fuara giriş ücretsiz olacak.- 85. İzmir Enternasyonal Fuarı Lozan Kapısı girişinde Atatürk ve İsmet İnönü'nün heykellerinin önüne kurulan sahnede yapıldı. Sahnenin önüne açılışa katılan konuklar için bin koltuk, yanına ise basın mensupları için 150 koltuk yerleştirildi.- Açılışın yapılacağı alan polis tarafından tel örgülü bariyerlerle çevrildi. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Lozan kapısı girişinde açılışa gelenler X-Ray cihazından geçti.- Fuar açılışında konuklara güneşten korunmaları için üzerinde "85. İzmir Enternasyonal Fuarı" yazılı şapka, yelpaze, kolonyalı mendilin yanısıra fuar etkinlikleriyle ilgili bilgileri içeren broşürler dağıtıldı.- Sıcak havadan daha az etkilenmelerin sağlamak için konukların oturduğu bölgeleri serinletecek vantilatörler çalıştı.- Sahnenin arkasına kurulan iki dev ekrandan, açılış konuşmaları ve etkinlikleri konuklara yansıtıldı.- Fuar'ın açılış saati, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışından kente gelen Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün gecikmesi nedeniyle sarktı.- İEF'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Kültürpark etrafındaki yüksek katlı binalarda özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla bekledi. Özel eğitimli köpeklerle fuar içinde kontrol yapıldı.-CHP Konak İlçe Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı pankartla protesto etti. pankartta '30 yıldır kardeşliğimizi bozamayan terör, bundan sonra da bozamayacak' diye yazıldı.İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri, bir süre motosiklet şovunu izledi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle şov tam anlamıyla yapılamayınca protokol üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bando ekibi eşliğinde hollere geçti. Holl girişinde protokolü Mehter Takımı karşıladı. İlk olarak fuarın onur konuğu ili olan Manisa'nın standını gezen Bakan Özlü ve beraberindekilere leblebi ile karadutlu çilek suyu ikram edildi, yörük poşusu verildi. Daha sonra fuarın onur konuğu ülkesi Malezya'nın standına geçildi ve burada her iki ülkenin milli marşları okundu, kırmızı kurdele kesildi. Son olarak Bakan Özlü ve beraberindekiler İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün standını ziyaret edip buradaki maskotla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Özlü daha sonra fuardan ayrıldı.İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ilk günü renkli görüntülere de sahne oldu. İnovasyon temalı fuarda, bilişim ürünlerinden, yeme içme bölümlerindeki yüzlerce standı gezebilme imkanı bulunan ziyaretçilerin en büyük ilgisi ise, fuarın simgelerinden lunaparktaki oyuncaklar oldu.Kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açan fuarın coşkusunda bir eksilme olmadı. Açılış töreninden sonra binlerce ziyaretçi de, stantları gezmek için fuara akın etti.Fuarda geçen yılların aksine, bu yıl hazırlıkların daha dikkatli yapıldığı dikkat çekti. Folkart ve Vestel'in sponsorluklarında yapılan fuarda, sanattan eğlenceye, bilişimden, yeme içmeye kadar her ziyaretçinin dikkati çeken, bölümler fuarda yer aldı. Fuara katılan firmaların stantlarını gezen vatandaşlar, yine önemli etkinliklerini izleme imkanını elde etti. Artan terör olaylarından dolayı, bu yıl güvenlik önlemlerin de sıkı tutuldu. Özel timler, fuarın belli bölümlerinde, devriye görevi yaptı.İzmir Fuarı'nda en fazla stand ise, yine yiyecek ve içecek satışlarının yapıldığı bölümlerde yer aldı. Vatandaşlarda, bu bölümlerde hem kendilerine ikram edilen ürünlerin tadına baktı, hem de beğendiklerinden satın alıp evlerine götürdü. Fuarın bir bölümünde kadınlar gözleme yaptı, diğer bölümünde kilolarca ağırlıktaki dönerlerin satışı yapıldı.Ziyaretçilerin özellikle de çocukların en çok tercih ettiği alan, fuarın simge alanlarından lunapark oldu. Kalabalığı hiç eksilmeyen lunaparkta, ziyaretçiler çarpışan otomobillerden, dönme dolaba kadar her oyuncağın zevkini yaşadı.