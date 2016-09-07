18 SORUYU CEVAPLANDIRDI



FETÖ/PDY'YLE BAĞLANTIM YOK

VALİLİĞİMDE, BANA HİÇ VERİ GELMEDİ

Haber Kaynağı: DHA

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kısa süre önce kamulaştırılıp adı Bakırçay Üniversitesi olarak değiştirilen Gediz Üniversitesi'nin eski akademik ve idari personeline yönelik geçen 26 Ağustos'ta 5 ilde toplam 101 kişiye yönelik olarak operasyon yapıldı. Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Diyarbakır'ın eski Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış ilişkiler Dairesi eski Başkanı Recep Gültekin'in de aralarında bulunduğu 64 kişiyi gözaltına aldı. Halen 37 kişinin de arandığı öğrenildi. Savcılık işlemlerinden sonra 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilen şüphelilerden eski Vali Cahit Kıraç ile birlikte 18 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 7 kişi de tutuklandı.İzmir'de, 2007 ile 2013 yılları arasında valilik yaptıktan sonra Diyarbakır'a atanan, ardından merkez valiliğine çekilen Cahit Kıraç'ın, poliste verdiği 8 sayfalık ifadenin ayrıntıları da ortaya çıktı. DHA muhabirinin elde ettiği ifadelerde, emniyet görevlileri Kıraç'a, şu soruları yöneltti:"Özgeçmişinizi anlatınız. Kendinizin ve aileniz üzerinde kayıtlı menkul ve gayrimenkulleriniz nelerdir? Kullanmakta olduğunuz adınıza kayıtlı cep telefonu numarası. Ortalama aylık kazancınız ne kadar ve bu kazanımı hangi gelir kalemlerinden elde ediyorsunuz? Ayrıntılı bilgi veriniz. Geçtiğimiz tarihlerde herhangi bir suçtan dolayı soruşturma geçirdiniz mi? Sabıkanız veya kaydınız bulunuyor mu? Açıklayınız. Üyesi ya da başkanı olduğunuz dernek, vakıf ya da sivil toplum kuruluşları var mıdır? Var ise bu kuruluşlarda görev ve yetkinizi açıklayınız. Hangi bankada hesabınız bulunmaktadır? Pasaportunuz bulunmakta mıdır? Yurt dışına çıktınız mı, çıktıysanız hangi ülkelere gittiniz? Nerelerde konukladınız? Daha önce Gülen Cemaati olarak bilinen Silahlı Terör Örgütü ile ya da bu örgütün mensupları ile bağlantınız var mıdır? İşyerinizde ya da evinizde cemaat toplantıları olarak bilinen toplantılar düzenler misiniz? Bugüne kadar Fethullahçı Terör Örgütü'ne ulaştırılmak üzere herhangi birine para verdiniz mi? FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca kullanıldığı bilinen TURKUAZ, BY LOCK, COVER ME vb. isimli proglamlardan kullandınız oldu mu? İsimlerini saydığımız kişileri tanır mısınız? Darbe girişimi olduğu gün nerede, kim yada kimlerle beraber idiniz. Örgütün düzenlediği ve sizinde katıldığınız iddia edilen toplantılarda neler konuşulur ne gibi örgütsel kararlar alınırdı? İzmir valisi olduğunuz dönemde İZKA Genel kuruluna kazandırdığınız Bekir Baz ve Abdullah Kavuk ile yakınlığınız herkes tarafından bilindiğine dair bilgiler var. Evinizde yapılan aramada 18 sayfadan oluşan 634 kişilik isim listesi ile yazarı M.Fethullah Gülen olan "Ölüm Ötesi Hayat' isimli kitap ve 2 ruhsatlı tabanca, bunlara ait fişekler ele geçirilmiş, 18 sayfalık isim listesi neyi içermektedir açıklayınız? Gizli tanığın beyanında geçen ve örgüt üyelerince kullanıldığı belirtilen Gediz Üniversitesi'nde E Blok 3'üncü katına (Çatı katı) çıkış için asansöre tanımlı kartınız mevcut mudur? Mevcutsa bu şifreyi kartınıza kimin talimatı ile kim yükledi, ne zamandan bu yana kartı kullanmaktasınız, bu bölümde ne gibi toplantılar yapılır, ne gibi örgütsel kararlar alınırdı, ayrıntılı olarak açıklayınız."Geçmişindeki görevlerini ve mal varlığı hakkında ifadesinde bilgi veren Cahit Kıraç, herhangi bir suç kaydının olmadığını,Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı, Elazığ Vakfı ve Elazığ Derneği'ne üye olduğunu, FETÖ/PYD silahlı terör örgüt mensuplarıyla bir bağlantısının bulunmadığını anlattı. Evinde ya da iş yerinde FETÖ/PDY'yle bağlantılı konularda toplantılar yapmadığını, mesajlaşma programları hakkında bilgisinin olmadığını ve kullanmadığını ifade eden Cahit Kıraç, İzmir imamı Bekir Baz'ı davet edildiği açılış töreninde, Ahmet Küçükbay'ı medya patronu, Seyfullah Çevik'i üniversitenin rektörü, Işılay Saygın'ı eski bakan, Kutlu Aktaş'ı da eski vali olduğundan tanıdığını açıkladı.Kıraç, darbe teşebbüsü gecesi de, Gazi Orduevi'nde Harita Genel Komutanı Tümgeneral Burhanettin Aktı'nın kızının düğününe katıldığını, dışarıdan gelen kargaşa sesleri üzerine 23.30 sıralarında ailesiyle eve gidip gelişmeleri, sabaha kadar televizyondan takip ettiğini aktardı. Cahit Kıraç, darbe teşebbüsüne katılanlara yönelik ise "Olayı gerçekleştirenlerin Allah belasını versin, bunları yapanlar vatan hainleridir" ifadelerini kullandı.Cahit Kıraç ifadesinin devamında, İzmir Valiliği döneminde kendisine FETÖ/PDY ili ilgili herhangi bir örgütsel veri ve suç duyurusu gelmediğini ileri sürüp o zamanlar bunları normal sivil toplum kuruluşları ve örgütleri olarak bildiklerini söyledi. Diyarbakır'a tayini çıkınca İzmir'le bağı devam etsin diye kendi başvurusuyla Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne girdiğini öne süren Cahit Kıraç, davet edildiği toplantıya da, bakanlıktan izin alıp katıldığını, toplantının içeriğin hatırlamadığını, ancak durumdan hoşnut olmadığı için görevinden ayrıldığını ifade etti. Evinde bulunan listenin, oğlunun düğünü için davetli listesi olduğunu, Fethullah Gülen'e ait kitabın da, varlığını bilmediğini, bilmesi durumunda hemen atacağını anlatan Cahit Kıraç, FETÖ/PYD'nin terör örgütü olduğunu 17-25 Aralık ve ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra daha net anladığını, bundan dolayı çok üzgün olduğunu, bu kadar tehlikeli, hain bir yapıyı 40 yıldan bu yana nasıl barındırdığını anlayamadığını ifade etti. Cahit Kıraç, FETÖ/PDY'nin yürüttüğü İzmir Askeri Casusluk soruşturmasının mağdurlarından olduğunu, kumpas kurulan iddianamede kendisiyle ilgili ahlaksızlar içeren söylem ile suç işleme iddialarının yer aldığını anlattı.