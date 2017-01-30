İzmir, Fırat Kalkanı şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, İzmir'de düzenlenen törenle toprağa verildi

Suriye'nin kuzeyindeki Al Ghuz bölgesinde, DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Elmacı'nın naaşı, Menderes ilçesi Bulgurca Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek ''helallik'' alındı, daha sonra Merkez Camisi'ne götürüldü.



Buradaki törene, şehidin babası Salim Elmacı, annesi Cennet Özgüleç, kardeşleri Umut ve Hatice Elmacı, yakınları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende Bakan Zeybekci, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Elmacı'nın yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.



Baba Salim Elmacı, şehidin tabutuna dokunarak dua ederken, anne Cennet Özgüleç ise oğlunun fotoğrafını öperek, ''Ben geldim. Beni duyuyor musun annem? Bir kere daha koklasaydım seni. Böyle mi buluşacaktık. Senin yerine keşke ben ölseydim.'' dedi.



Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde taşınarak top arabasına konuldu.



Anne Cennet Özgüleç, naaşın götürülmesi sırasında oğlunun resmini taşıdı.



Şehit Ayhan Elmacı'nın cenazesi, Bulgurca Mezarlığı'nda toprağa verildi.