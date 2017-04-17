İzmir fire vermedi. Bütün ilçeleri ile 'hayır' dedi

İzmir’de üç milyon vatandaş dün sandıklara giderek oy kullandı. İzmirlilerin yüzde 68.76’sı ‘hayır’, yüzde 31.24’ü ‘evet’ dedi. Bütün ilçelerde hayır oyu önde bitirdi
İzmirliler dün, yeni anayasa için sandık başına gitti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, oyunu kullandıktan sonra deniz kenarı ve piknik alanlarını doldurdu. Seçimde tüm ilçeler ‘hayır’dan yana tercihini kullandı. Böylece İzmir tulum çıkarmış oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen anayasa değişikliği maddelerinin ardından, Ege Bölgesi’nde yedi, İzmir’de ise üç milyon vatandaş, dün sabah erken saatlerden itibaren bağlı bulundukları 10 binin üzerinde sandıkta oyunu kullandı. Katılımın ülke genelinde yüzde 86’larda olması önemliydi. Havanın da sıcaklığını fırsat bilen İzmirliler, oylarını kullandıktan sonra soluğu deniz kenarlarında aldı. Vatandaşlar güzel bir günün tadını doyasıya yaşadı. 30 ilçede vatandaşın tercihi ‘hayır’dı.
AK Parti ve MHP ‘evet’, CHP, HDP, Saadet Partisi ve diğer partiler ‘hayır’ için kent kent, cadde cadde, sokak sokak propaganda çalışmasına başladı. İki ay beş günlük miting maratonunda ufak tefek tartışmaların dışında etkinlikler genelde sakindi.
Çok zor bir süreçti
Davullu-zurnalı konuşmaların ardından halayların çekildiği, türkülerin söylendiği toplantılar, büyük ilgi gördü. Liderler, iki aydan uzun süredir kendi propagandalarını halka anlatmak için yoğun çaba harcadı. Sesleri kısılmasına rağmen yılmadı, amaçlarını anlatmakta ısrarcı oldu. Bu durum, siyasilerimizin ne kadar dinamik bir yapıya sahip olduğunun da göstergesiydi. Kolay değil, sabahtan akşama kadar bir kente gidip saatlerce miting yapmak, sokak sokak dolaşıp halka icraatlarını anlatmak gerçekten zor bir süreçti. Liderlerin dün oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamalar da, ne kadar yapıcı bir tutum sergilediklerini ortaya koydu.
Kardeşlik vurgusu
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesinde oyunu kullandı. Bu arada, İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, oyunu Urla’da kullandı. Toplumu kucaklayıcı mesaj verdi, “Altını çizerek belirtmek istiyorum ki, sandıktan ne çıkarsa çıksın, yine 80 milyon kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi. Aziz Bey’in bu sözleri, her şeyin tadında bırakılıp hizmet için yola devam etme anlamında önemliydi.
Oran daha düşüktü
İzmir, 2010’da gerçekleşen referandumda da ‘hayır’ demişti. Sandığa gitme oranı ise dünkünden 6 puan düşüktü. ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 36.82, ‘hayır’ diyenlerin ise yüzde 63.17 olmuştu. Bundan dört yıl sonra 2014’te yapılan seçimlerde, Türkiye cumhurbaşkanını seçti. Bu seçimde de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 58.64, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33.38 oy aldı. Son genel seçimler 2015 yılında gerçekleşti. Bu seçimde AK Parti yüzde 31, CHP yüzde 46.8, MHP yüzde 11.4, HDP ise yüzde 8.6 oy aldı.
MHP fire mi verdi
Dün yapılan yeni anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan seçimde İzmirlilerin yüzde 68.76’sı‘hayır’, yüzde 31.24’ü ‘evet’ dedi. Bu oran gösteriyor ki, AK Partililer üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Çünkü, 2015’te yapılan genel seçimde de yüzde 31 oranında oy almıştı.
İzmir’de MHP’lilerin ‘hayır’dan yana ağırlık verdiği tahmin ediliyor. Ancak, ülke genelinde yapılan oylamanın ardından sandıklardan ‘evet’ çıktı. Şimdi, yeni anayasa üzerindeki çalışmalar hız kazanacak, Türkiye’de yeni bir dönem başlamış olacak...
Kemalpaşa son anda
İzmir’de en çok konuşulan ilçeler, Narlıdere, Güzelbahçe ve Kemalpaşa oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarda uzun kuyruk oluşturan Narlıderelilerin yüzde 85.15’i ‘hayır’, yüzde 14.95’i ‘evet’ dedi. Güzelbahçe’de de oran hemen hemen aynıydı. Buna karşın Kemalpaşa ilçesinde ise, ‘hayır’ ve ‘evet’ oyları son saniyelere kadar başabaş gitti.
Ancak sandıkların tamamı açıldığında ‘evet’ diyenlerin oranının yüzde 47.54’te kaldığı, ‘hayır’ diyenlerin ise yüzde 52.46 olduğu görüldü. Diğer ilçelerde ise ‘hayır’lar önde çıktı.
Narlıdere, Güzelbahçe, Kemalpaşa’nın dışında Karşıyaka, Baloçova, Çeşme, Dikili ve Foça’daki ‘hayır’ oylarında oran yüksek çıktı. Karşıyaka’da yüzde 83.11 ‘hayır’, yüzde 16.89 ‘evet, Balçova’da yüzde 78.51 ‘hayır’, yüzde 21.49 ‘evet’, Çeşme’de yüzde 76.15 ‘hayır’, yüzde 23.85 ‘evet’, Dikili’de yüzde 76.15 ‘hayır’ yüzde 23.28 ‘evet’, Foça’da yüzde 77.67 ‘hayır’, yüzde 21.33 ‘evet’ çıktı. Diğer ilçelerde de oranlar yüzde 52’nin altına düşmedi. (Milliyet)