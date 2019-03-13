İzmir Foça Otel Konaklama

Ege Bölgesi'nin güzel şehri İzmir’in incisi Foça, alışılan turizm anlayışı ve kalıplarından uzak kendine özgü yapısı, güzel doğasını en iyi şekilde korumuş olması, dış dünyadan uzaklığı ile huzur arayanların adresi olan çok farklı bir balıkçı kasabası olarak tanımlanabilir.

Foça, her mevsimde ziyaret edilebilecek ve muhteşem doğasında huzur ve sükûnetle vakit geçirilebilecek ender yerlerden birisidir. Hem yaz hem kış mevsiminde, doğayla baş başa ve mutlu bir tatil geçirmek ve Ege'nin sıcaklığını her mevsimde hissetmek isteyenler için Foça, eşsiz bir seçenek sunmaktadır. Foça hakkında detaylı bilgi için https://www.focaotel1887.com/foca/ sayfasına bakabilirsiniz...

Foça'da Neler Yapılabilir?



Cennet Foça'nın eşsiz doğası içinde tatilini geçirenler, aşağıda sıralanan Foça güzelliklerini mutlaka görmeliler ve bu güzelliklerin keyfini çıkarmalılar; * Gün batımının en güzel bir biçimde tadının çıkarılabileceği yerlerdendir Foça... Bu büyüleyici kıyı kentinde her akşam bu şölenin tadına varılmalıdır. * Adını da aldığı rivayet edilen sevimli foklar ve bununla birlikte yelkovan kuşları, balıkçıllar, martılar ve ada güvercinleri ile huzuru bulmak isteyenler için Foça en doğru adrestir. * Daracık ve taşlarla kaplı sokakları, taş evleri, balıkçı tekneleri, eşsiz maviliği ve minik adaları, Ege'nin sıcaklığı yüzlerine yansımış insanları ile ayrılmak istemeyeceğiniz Foça, ziyaret edilmeyi hak ediyor şüphesiz. Foça çevresine yer alan irili ufaklı birçok doğa harikası adayı, günübirlik tekne turlarıyla ziyaret etmek mümkün. * İzmir Körfezi'nin kuzey doğusunda kalan Phokaia, çok eski çağlara dayanan tarihi yapısıyla ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nin vitrinlerini süsleyen eserleriyle ünlü ve görülmeye değer bir antik kenttir. Bu arada yapılan kazılar ve ortaya çıkan eserler, dünyanın da ilgisini çekmektedir. * Eski Foça yönünden Yeni Foça yönüne doğru ilerlerken görülebilecek Mersinaki koyları da mutlaka ziyaret edilmelidir.

Foça'da Konaklama Seçenekleri



Foça, ziyaretçilerini, çoğunlukla butik anlayışla işletilmekte olan küçük ama kaliteli hizmetleriyle dikkat çeken otelleriyle ağırlamaktadır. İzmir Foça otel konaklama arayışında olanlar için, butik oteller dışında lüks Foça otelleri ve daha küçük nitelikte otel ve pansiyonlar da bulunmaktadır. Genellikle aile işletmesi özelliğinde olan, Ege'nin sıcaklığı ve içtenliği kişiliklerine yansımış insanların işlettikleri butik oteller arasında, hizmetleri ve kalitesiyle ön plana çıkan ve hafızalarda yer edecek Foça Otel 1887'den bahsetmek faydalı olacaktır. www.focaotel1887.com adresinden de detaylı bilgi edinilebilecek otel, bir aile işletmesi olup, kendisini evinde gibi hissetmek isteyenlere, keyifli, huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmeleri için ev sahipliği yapmaya hazırdır. Otelde kalarak, sadece 30 metre uzaklıktaki denizin keyfi çıkartılabilir ve merkezdeki cafe ve restoranlara birkaç dakika içinde ulaşılabilir. Aynı zamanda otelin ücretsiz bisikletleri ile isteyenler Foça’yı keşfetmenin tadına varabilir.