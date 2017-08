İzmir Fuarı 86. kez açıldı. Protokol krizi yaşandı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını ziyaretçilere 86'ncı kez açtı. Teması inovasyon-enerji, partner ülkesi Rusya Federasyonu, onur konuğu ili Muğla olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 27 Ağustos'a kadar açık kalacak. Açılışta ise protokol krizi yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı on gün sürecek. Etkinliklerle İzmir ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Teması inovasyon-enerji, partner ülkesi Rusya Federasyonu, onur konuğu ili Muğla olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Açılışa, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandri Novak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, eski bakan Kürşat Tüzmen, işadamı Ali Ağaoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, ilçe belediye başkanları ile Türkiye, Rusya Federasyonu ve 13 ülkeden çeşitli bakanlıkların yetkilileri ile iş insanları katıldı.



Programın açılışında iki ülkenin milli marşları okunurken, şehitler anısına saygı duruşu anons edildi. 2016 Aralık ayında bir suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da unutulmadı. Tataristan Cumhuriyeti dans ve müzik topluluğunun, ülkelerine özgün giysilerle yaptığı dans gösterisi seyircilerden alkış aldı.



CHP MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ



İEF açılış töreni öncesi protokol krizi yaşandı. CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Musa Çam, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, İsmet İnönü Kültür Merkezi Salonu'nda ikinci sırada kendileri için ayrılan yere tepki gösterdi ve salonu terk etti. Purçu DHA'ya yaptığı açıklamada, "Salona girdik, İzmir milletvekilimiz, eski maliye bakanımız Zekeriya Temizel'in adını üçüncü sıradaki koltuğa yazmışlar. Müsteşar yardımcısını öne yazmışlar, banka genel müdürleri önde. Bu ülkede bakanlık yapan biri önde oturmalı ya da protokolu bilen biri bunu yapmalıydı. Ben de kırmızı plakalıyım ama ikinci sıraya konmuşum. Ben Meclisin itibarini yere düşürmem. Ben milletin oylarıyla seçilmişim, önümde bir işadamı oturacak. Olacak şey değil. Benim protokoldeki yerimi herkesin bilmesi gerekiyor. Sadece bizler değil, AKP'li milletvekilleri de ayrıldı. Sanayi Komisyonu üyeleri de ayrıldı" dedi.





KOCAOĞLU: GÜLERYÜZLÜ İNSANLARIN ŞEHRİ İZMİR'DESİNİZ



İEF açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugün bizim düğün günümüz, bayramımız. Hem mutlu, hem de çok gururluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla doğmuş bir eser olan gözbebeğimiz fuarımızla tam 86. kez buluşuyoruz. Çok sevdiğimiz eski bir dosta yeniden kavuşmak, ona sımsıkı sarılmak, hasret gidermek gibi, her fuar açılışı bize ayrı bir heyecan veriyor. Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok değerli konuklarımıza seslenmek istiyorum; Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' düsturunu en iyi anlayan ve benimseyen bir kenttesiniz. Toprakları hoşgörüyle yoğrulmuş, genlerinde barış, dostluk, özgürlük ve demokrasi olan, güleryüzlü insanların şehri İzmir'desiniz" dedi.







'FUAR KARDEŞLİKTİR'



İEF'de her yıl farklı bir ana tema işlediklerini, barış ve dostluğun ise 86 yıllık fuarın vazgeçilmesi olduğunu belirten Kocaoğlu, "Dolayısıyla bu fuar, her şeyden önce kardeşliktir. Ulusların kucaklaşması ve kaynaşmasıdır. Ne mutlu bize ki; acı, gözyaşı ve sıkıntılarla dolu İkinci Dünya Savaşı'nda birbirleriyle çarpışan ülkeler bile, İzmir Fuarı'nda yan yana gelip bayraklarını birlikte dalgalandırabilmişlerdir. Tıpkı 1980'li yıllarda cephede göğüs göğüse savaşan Irak ve İran'ın İzmir Fuarı'nda bitişik iki pavyonda yer alması gibi" dedi.



'YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNEMLİ'



İzmir'in Türkiye'nin Batı'ya en yakın kenti olduğunu dile getiren Kocağlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir, insana ve doğaya bakışıyla, sürdürülebilir kent hedefiyle, hoşgörülü yaşam tarzıyla, demokrasiye ve insan haklarına bağlılığıyla her zaman örnek gösterilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, rantı değil, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir yerel yönetim anlayışını önemsemektedir. Kentimizdeki hummalı çalışmalar mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Şu sıralar tramvay hattımızın ikinci etabını tamamlamak üzereyiz. Toplu ulaşımdaki çevreci yatırımlarımıza yenilerini eklemek için çabalıyoruz. Raylı sistem ağımızı 13 yılda yaklaşık 13 kat büyüttük. Toplu ulaşım stratejimizi, kentteki karbondioksit salınımını '2020 yılına kadar yüzde 20 azaltma' hedefi üzerine inşa ettik. O yüzden hem raylı sistem ve karbon salımı düşük gemilerle deniz ulaşımı, hem de bisikletin yaygınlaştırılması yolunda önemli adımlar atıyoruz. Yaşanabilir bir çevre, hepimizin bir numaralı önceliği. Üretimi giderek pahalılaşan, kaynakları belli bir süre sonra tükenecek olan ve çevreye zarar veren fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, tüm dünya için kritik önem taşıyor artık. O yüzden bu yılki fuarımızın ana temasını 'Enerji' olarak belirledik."





BÜYÜKELÇİ KARLOV'U ANDI



Tıpkı ana tema gibi, bu yılki partner ülkenin de çok güçlü olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, şöyle konuştu:



"Müthiş bir kültürel ve tarihi altyapıya sahip; edebiyat, sanat ve bilimde dünyaca tanınmış isimler yetiştiren ve imparatorluk kurmuş sayılı milletlerden biri olan Rusya Federasyonu'nu partner ülke olarak ağırlamaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu işbirliği, sadece ekonomik yönüyle düşünülmemeli. İzmir buluşması, iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkileri, yani dostluk bağını da güçlendirecek. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihine baktığımızda, en eski katılımcı ülkeler listesinde Rusya'yı ilk sıralarda görebiliriz. Yani İzmir, geçmişte olduğu gibi bugün de iki ülkeyi birleştiren güçlü bir harç olacak. Rusya'nın 'partner ülke' olmasında büyük emeği bulunan bir ismi anmadan geçemeyeceğim. 2016 Aralık ayında bir suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ülkesinin bu fuarda çok köklü bir geçmişi olduğunu biliyor ve Rusya'nın onur konuğu olmasını gerçekten çok istiyordu. Bu konuda epeyce emek sarf etti. Dolayısıyla biz bu fuarda, aynı zamanda onun vasiyetini de yerine getirmiş olacağız. Büyükelçi Karlov'u şükranla ve minnetle anıyorum."



'İZMİR ÖZGÜRLÜK VE MÜCADELE DEMEK'



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, “İzmir Fuarı, 86 yılını doldurmuş. Buraya katılan çok kişinin hayatında Egeli'nin hayatında gerçekten İzmir Fuarı çok özel ve değerli anılara sahip. İzmir tüm Ege'yi birleştiren ortak bir değerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milli mücadelenin başladığı ve sonuçlandığı şehir İzmir. İzmir özgürlük, mücadele demek. İzmir ilk kurşun demek, Hasan Tahsin ve 9 Eylül demek. İzmir’in dağlarında bu yüzden çiçekler açıyor. İzmir ekonomide ve fuarcılıkta Ege’nin ve Türkiye’nin dünyaya açılan günümüzün çağdaş çekim merkezidir. Ülkenin ekonomisini sadece İstanbul ve Kocaeli’ne değil, özellikle İzmir’i büyüterek tüm ülkeye yaymamız gerekiyor" dedi.



Muğla’yı anlatan Gürün tüm katılımcıları Muğla evi ve Muğla standına davet etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, “İzmir’in sosyo ekonomik gelişmişliğinin temel dinamiklerinden olan ve kendisiyle özdeşleşen İEF’in 86. kez kapılarını açmanın gururunu yaşıyoruz. İnovasyon-enerji olarak belirlenen tema, organizasyona ayrı bir işlerlik kazandırdı. Temanın İzmir’in eşsiz fırsatlarının iyi değerlenmesine de vesile olacağına inanıyorum. Muğla’nın en iyi biçimde tanıtılacağına inanıyorum. Rusya Federasyonu'nun partner ülke olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.



'İZMİR FUARI VE FESTİVALLER FESTİVALİDİR'



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi de, “İzmir özgürlüğünden asla vazgeçmeyecek olan insanların şehridir. İzmir fuarı bir ulusun inşa sürecinde bir kilometre taşı, bir ülkenin ilerleme yönünde ısrarı, azmi, dışa açılımıdır. İzmir fuarı savaştan çıkmış yorgun, yoksul, umutlu bir ulusun uzun yıllar dışarı açılan yegane kapısı olmuştur. Sadece İzmirliler değil, yurdun her tarafından gelen insanlar fuar boyunca çeşitli etkinlikleri ve zenginlikleriyle şehre ve ülkeye katkı yapmışlardır. İzmir Fuarı bir festivaller festivalidir. İnsan internet ilişkisinin, nesne internet ilişkisine doğru evrildiğini görüyoruz. Böyle bir yarışın içerisindeyiz. İnanıyorum ki ülkemizin potansiyeli Türkiye’yi hak ettiği yere getirecektir. Bu yarışta Türkiye yerini alacaktır. Bunun en büyük koşulu bilgiye yatırım yapmaktır. Türkiye bu yarışı ıskalamamalı ve yerini almak için gerekli adımları atmalıdır" dedi.





'ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİMİZ ÇALIŞMALAR GÖRDÜK'



Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ise, “Tataristan ve Türkiye ilişkilerini önemsiyoruz. Bu fuarda ürünlerimizi ve kültürümü sergileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün petrol işleme tesisleri, ege serbest bölgesini gezdik. Ülkemizde de gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar gördük. Önümüzdeki günlerde başka temaslarımız da olacak. Rusya federasyonunun büyük bir kısmı Türk girişimcilerine kapılarımızı ardına kadar açıyoruz" diye konuştu.



'FUARA YENİ UÇAK MODELİMİZLE GELDİK'



Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandri Novak da yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Putin’in selamlarını iletmek istiyorum. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda herkese başarılar diliyoruz. Yeni ekonomik ilişkiler kurmakla yetinmemeli, yeni dostluk ilişkileri kurmalıyız bu güzel şehirde. Türkiye için önemli bir olay. Tarihi bir fuarın açılışında partner ülke olarak katılmaktan gurur duyuyoruz. 300 kişilik Rusya heyetinin fuara katılışı Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yeni bir ivme katacaktır. Yöneticilerimiz de bu konuda karar almışlar. Dünyanın bu en güzel şehirlerinden biri olan İzmir’i tanımış olduk. Bu fuar dünyanın en önemli ve büyük fuarlarından biridir. 1934 yılından beri ülkemizin temsilcileri katılıyor. 1957 yılında uzaya fırlatılan uzay gemisinin örneği burada sergilendi. Bu yıl yeni bir uçak modeli ile geldik. Herkes Rusya Federasyonu'nun bu yeni ürününü görebilecek. İzmir federasyonunun katılımcıları ve ziyaretçileri sürekli artıyor. Türk sanayi başarıları, ticaret ve ekonomi alanında büyük gücü sergileniyor. Yabancı yatırımların ülkeye gelmesini sağlamaktadır. Rusya’nın bu yıl partner ülke statüsünde katılması ile bu yıl farklı bir öneme sahip. Fuarda bin metrekarelik alanımızda çeşitli ürünlerimiz var. Standımızı ziyaret etmenizi istiyorum."



'İZMİR’İ POTANSİYELİNİ ARTIRACAK PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ'



İzmir’in Türk ekonomisinde fark yaratan şehirlerden biri olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şunları söyledi:



“2016 yılında 8.4 milyar dolar ihracat 8.8 milyar dolar ithalat yapılmıştır. Ege Bölgesi'nin ihracatının yüzde 60’ı İzmir’den yapılmaktadır. İzmir toplam sanayi üretiminin yüzde 10’unu karşılamaktadır. İzmir Türk ekonomisinin itiş güçlerinden birisidir. Hükümet olarak İzmir’in potansiyelini daha da artıracak, daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Çandarlı Limanı'dır. Yeni ticari konseptiyle Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. İstanbul-İzmir karayolu, iki şehrin arasını 9 saatten 3 saate indirecektir. Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3.5 saatte kat edilecektir. İzmir fuarı sanayileşen Türkiye ve İzmir hedefinde çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. İzmir, tarih boyunca her dönemde kültürlerin, medeniyetlerin, ticaret yolların buluştuğu bir şehir olmuştur. İzmir geleceğin dünyasında da yerini koruyacaktır. Dağlarından, yağ ovalarından bal akan İzmir, sağlıkta, ticarette, ekonomide, sanayide önde gelen şehirlerinden olmalıdır. İzmir’in dünyadaki en rekabetçi şehirler arasında ön sıralarda yer alması gurur veriyor. Yenilenebilir enerji, turizm, enerji, tarıma dayalı sanayi, tekstil ve lojistikte İzmir’in önü açıktır. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanabilecek bir şehirdir. Birçok ürün grubu bu fuarda yer alıyor."



'AMACIMIZ İZMİR’İ TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPMAKTIR'



Bilgi ekonomisine geçiş süreci yaşandığına dikkat çeken Özlü, “Türkiye enerji alanında büyümekte ve küresel aktör olma yolunda hızla ilerlemektedir. Doğalgaz talebinin en çok arttığı ikinci ülke Türkiye’dir. Büyük bir kısmını Rusya’dan temin etmektedir. Bu işbirliği çok büyük proje ve yatırımlarla devam edecek. Amacımız İzmir’i Türkiye’nin teknoloji üssü yapmaktır. Seneye fuarın temasını 'teknoloji' olarak belirleyelim ve bakanlık olarak biz de destek verelim" diye konuştu.



'İZMİR’İ DOĞU AKDENİZ’İN TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'



İzmir’i Doğu Akdeniz’in ticaret merkezi haline getirmek istediklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Bu fuarla İzmir’in potansiyelini tanıtmak ve hak ettiği gibi Doğu Akdeniz’in ticaret merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. İzmir Doğu Akdeniz’de bir serbest ticaret alanı haline gelsin diyoruz. Aynı zamanda İzmir bir buluşma noktası. Aramızda 26 ülkeden heyetler bulunuyor. Yaptığımız temaslarla ülkelerimiz alanındaki ilişkileri daha da güçlendireceğiz" dedi.



'RUSYA- TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ SURİYE’DE ÇATIŞMASIZLIĞI SAĞLAMIŞTIR'



Fuarın her sene bir ortak ülkenin katılımıyla gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



“Rusya’nın bu yıl ortak ülke olarak katılması Türkiye-Rusya arasındaki ilişkinin geldiği noktanın bir göstergesidir. Rusya ziyaretinde Erdoğan ve Putin, Rusya’nın fuara katılma kararını birlikte verdiler. Rusya ile ekonomik ilişkilerimizin yanında siyasi ilişkilerimizi üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bölgesel işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Suriye’dir. Suriye üzerinde Rusya ve Türkiye’nin işbirliği bugün bir nebze de olsa ateşkesin ve çatışmasızlığın sağlanması konusunda adım atılmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Rusya’ya da bu bölgesel işbirliği için teşekkür ediyoruz."



İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür plaketi verdi. Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Partner ülke Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanı Aleksandri Novak’a plaket verdikten sonra 86. İEF’i kurdela keserek açtı. Ardından protokol fuarda açılan stantları gezdi.



13 ÜLKEDEN KATILIM



Fuara katılan ülkeler; Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriyeti, Kamerun, Sierra Leone, Libya, Japonya, Pakistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bangladeş, Gana, Nijerya ve Sudan’dan oluşurken, firma temsilciliği olan ülkeler ise Arjantin, Kanada, Kolombiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Almanya, Endonezya, Irak, Kazakistan, Meksika, Romanya ve Ukrayna. Ayrıca delegasyon katılımı yapan ülkeler ise Afganistan, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Bulgaristan, Butan, Fildişi Sahili, Katar, KKTC, Mali, Myanmar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Saint Lucia, Senegal, Sri Lanka, Somali, Sudan, Tacikistan, Tataristan, Vietnam, Japonya ve Katar’dan oluştu.



ETKİNLERE SPONSOR DESTEĞİ



İzmir Enternasyonal Fuarı 86. yılında da sponsor firma desteğiyle çok saylıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ana sponsoru Folkart olan 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İnovasyon Ana Sponsoru Vestel, Etkinlik Sponsoru Migros, Ulusal Radyo Sponsoru ise Kral Pop oldu. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yıl teması, geçmiş ile gelecek yılların teması ‘inovasyon’ ile birlikte, ‘enerji’ olarak belirlendi.



İEF'DE EĞLENCE VE SANAT VAR



Ana sponsor Folkart, İnovasyon sponsoru Vestel ve Etkinlik sponsoru Migros’un da katkılarıyla dünyaca ünlü gösteriler ve konserlerle İzmir Enternasyonal Fuarı her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak. İzmir Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek Edebiyat Sohbetleri’nde fuar ziyaretçileri sevdikleri yazarları dinleyecek. Fuar ziyaretçileri İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde 'Alnımın Çizgilerindesin Memleketim' sergisinde Nazım Hikmet’in hayatı ve şiirleriyle buluşacak. Tiyatro oyunları, sahne gösterileri, sokak gösterilerinin her akşam gerçekleşeceği İEF'de, 'Sinema Burada Festivali'de film gösterimleri, galalar ve sinemanın birçok alanını kapsayan atölyeleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekecek.



ÇİM KONSERLERİ İZMİRLİLERİ COSTURACAK



Fuar'da düzenlenecek ve 27 Ağustos'a kadar her gece gerçekleşecek Çim konserleri Nilüfer'le başladı. Çim konserleri, Doğukan Manço DJ performansı ve Sıla (19 Ağustos), Mabel Matiz (20 Ağustos), Demet Akalın (21 Ağustos), Teoman (22 Ağustos), Volkan Konak (23 Ağustos), Buray (24 Ağustos), Buika (25 Ağustos), Selami Şahin (26 Ağustos), Candan Erçetin (27 Ağustos) ile sürecek.



86. İEF’DE SİNEMA KEYFİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Sinema Burada Festivali'nin 17'ncisi 23-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Festivalde Lale Belkıs ile Aytaç Arman’a Onur Ödülü verilirken; genç sanatçı Öykü Karayel ve Rıza Kocaoğlu ise Başarı Ödülü alacak. Çocuklar için Türkiye'nin ilk kukla filmi Rimolar Zimolar: Kasaba'da Barış filminin de gösterileceği Festival'in son günü ise Kısa Film Proje Yarışması'nın ödülleri dağıtılacak.



CAZ GECELERİ



Mogambo Caz Geceleri’nde caz müziğinin önemli isimleri İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sevenleriyle buluşacak. Caz geceleri her gün, saat 22.00’de ‘The Gaffers’ Grubu’nun performansıyla başlayacak. Mogambo’nun ilk konuğu, Grammy ödülüne aday gösterilen Lisa Simone. 19 Ağustos akşamı izleyenlerine keyifli anlar yaşatacak olan Lisa Simone, üçüncü albümü olan ‘My World’de yer alan şarkılarını seslendirecek.‘Sen’ isimli albümünden yeni şarkılarını seslendirecek olan Bülent Ortaçgil 20 Ağustos gecesi Mogambo’da romantik rüzgarlar estirecek. 21 Ağustos gecesi, Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi, 22 Ağustos’ta ‘Kapılar’, ‘Sevgileri Unutmadık’ gibi albümleri olan, ‘Biz Bunları Birlikte Aşarız’, ‘Ay Tutulması’, ‘Eller Eller’ gibi şarkıları dillerden düşmeyen Vedat Sekman, 23 Ağustos'ta yaşayan en önemli caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewater'in kızı olan China Moses, 24 Ağustos'ta Fatih Erkoç, 25 Ağustos akşamı Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapmış olan Della Miles, 26 Ağustos'ta Ferit Odman sahne alacak. Caz Geceleri 27 Ağustos Pazar günü Zuhal Olcay ile sona erecek. 18 yaşından büyük caz severlerin katılabileceği Mogambo Caz Geceleri’nin giriş ücreti 30 TL olarak belirlenirken, konserlere katılım için biletler Biletix'ten alınabilecek.



GİRİŞ ÜCRETİ 3 TL



İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş saatleri 16.00-23.00, Fuar Çarşısı giriş saatleri 12.00- 23.00 olarak belirlendi. Fuar'a giriş İzmirim Kart ile tam 3 TL, öğrenci 2 TL oldu. Sadece engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark’a girebilecek. Kartla girişlerin yanı sıra bu yıl Biletix ile girişler de olacak. Mogambo Caz Geceleri, Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Sinema Burada Festivali biletleri Biletix’te satışa çıktı. Biletix üzerinden bilet alanlar ayrıca fuar alanına giriş ücreti ödemeyecek.