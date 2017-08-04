İzmir Fuarı'na Rusya damga vuracak!

Bu yıl 86'ıncı kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) 40'a yakın ülkeden katılımcı beklenirken, Rusya fuara Enerji, Sanayi ve Ticaret, Ekonomi ve Kalkınma Bakanları'nın yanı sıra Tataristan Cumhurbaşkanı ile 300 kadar Rus CEO ile katılacak

86. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın tanıtım toplantısı, Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nin önündeki yeşil alanda yapıldı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle öne çektikleri fuarın 18-27 Ağustos tarihleri arasında 10 gün boyunca açık kalacağını belirterek, "Bu yıl alışılmışın dışında bir durum oldu ve fuarımızı öne aldık. Çünkü Kurban Bayramı ile çakışacaktı. Partner ülkemiz Rusya, onur konuğu ilimiz ise Muğla. Ana temamız ise enerji. Bu yıl çıtayı biraz daha yükseltiyoruz ve fuarın özünü kaybetmeden dönüştürme çalışmaları sonucu geçen yılki başarımızı bu yıl daha da arttırmak istiyoruz. Bu yıl fuarımıza çok büyük bir katılım talebi gelmeye başladı. Geçen yılki çıkışımız bu yıl Fuara Rusya'yı partner ülke yaptı" diye konuştu.





"RUSYA ADETA ÇIKARTMA YAPACAK"



Rusya'nın fuara çok büyük bir hazırlıkla geldiğini söyleyen Kocaoğlu, "Enerji, Sanayi ve Ticaret, Ekonomi ve Kalkınma Bakanları ile 300 civarında CEO ve bürokrat yanında Tataristan Cumhurbaşkanı ile adeta bir çıkartma yapacak" dedi.



Rusya - Türkiye işbirliği konseyini ziyaret ederek onların katkılarını istediklerini belirten Kocaoğlu, şunları söyledi:



"Rus işadamlarının karşısına Türkiye'den görüşme yapacak kişileri de belirledik. Ekonomi ve turizmde de ikili görüşmelerimiz sürüyor. Bu fuar Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesini, ticaretimizin artmasını ve dünya barışına katkısı büyük olacaktır. Belli başlı konularda da Rusya ile görüşmeler yapılacak. Rusya Başbakanının domates ithalatı konusunun da İEF kapsamında halledileceğini söylemesi, Rusya tarafının fuara ne denli katkı verdiğini gösteriyor."



Hükümetin katkısı olmadan uluslararası konukları fuara davet edemeyeceklerini belirten Kocaoğlu, "Rusya'nın partner olması merkezi hükümet olamadan olamazdı. Hatta davet bile edemeyiz, bu bir realite. Bizim Ekonomi, Enerji ve Sanayi Bakanlarımız ile belki başbakanımız gelecek. Uluslararası bir fuar olan İEF'nin ülke içindeki kısmı İZFAŞ, yabancı ülkelerle olan ilişkiler ise hükümet tarafından yürütülür" dedi.



İEF kapsamında Rusya ile bir turizm sempozyumu da düzenleneceğini açıklayan Başkan Kocaoğlu, "İzmir'in merkezinde turizmin kalması için tarihi bölge ayağa kalkmalı. Kadifekale, Agora, Kemeraltı ayağa kalkmadan turizm hareketliliği merkezde artmaz. Biz onun için yıllardır vatandaşlarımıza tarihi bölgede konut alıp restore etmelerini istiyoruz. Biz restore ediyoruz ama bizim belediye olarak tek başımıza mücadele etmemiz zaman alır. Kemeraltı'nda malları olanların mallarına sahip çıkmalarını restore etmelerini; olmayanların da gayrimenkul alıp restore ettirmelerini istiyorum" diye konuştu.