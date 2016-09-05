İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen 85. İEF, son gününde yüzbinlerce insanı Kültürpark’ta buluşturdu. Bir fuardan daha fazlası, İzmir’in vazgeçilmez geleneğinde 10 gün boyunca tempo hiç düşmedi. Son gün etkinliklerinden Marko Paşa müzikali izleyenlerden tam not alırken, etkileyici senaryosuyla Kelebekler Özgürdür tiyatroseverlerin gönlünü fethetti. Kapanışın Sertap Erener konseriyle yapıldığı İEF, hafızalardan silinmeyecek ilkleri ve karnaval havasında etkinlikleriyle özlemle beklenecek.





Son Müzik Ziyafeti Sertap Erener’den!



Türkiye’nin en güçlü seslerinden Sertap Erener, Vestel sponsorluğunda gerçekleştirdiği konseriyle fuarın son gününde inanılmaz bir geceye imza attı. Fuar ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazanan Erener, “Kırık Kalpler Albümü” nde yer alan şarkıların yanı sıra unutulmaz hitlerini de seslendirdi.



20 yıldır sahnede olan usta sanatçı, konseri son albümü Kırık Kalpler’den Aşk Beni şarkısı ile açtı. Yeni albümünden söylediği şarkıların yanı sıra, eski albümlerinden de şarkılar söyleyen Sertap Erener, Sen Yeter ki Sev şarkısını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Aldırma Deli Gönlüm şarkısıyla fuarda yer yerinden oynadı.



Ayağı yere basıp dik duran kadınlar için seslendirdiği Tek Başıma şarkısı ve Aşk Seni bulabilir de büyük ilgiyle dinlendi. Fuar kapanış konserinde büyük bir kalabalıkla karşılaşan Sertap Erener fuar güzel geçti mi diye sorduğu kalabalıktan büyük bir “evet” yanıtı aldı. Kendisinin de motokros şovu FMX’i hayranlıkla izlediğini belirten Erener, konserine büyük tezahüratlar eşliğinde son verdi.



Mogambo’da Son Caz Rüzgarı



Uzun yıllar sonra tekrar seyirciye kavuşan, geçmişin en ünlü gece kulüplerinden Mogambo’da, caz günleri Yavuz Akyazıcı Project’in muhteşem performansıyla son buldu. Caz standartlarından, Türkçe popüler şarkıların caz uyarlamalarına kadar geniş bir müzik yelpazesi sunan grup; Teoman’ın Güzel Bir Gün, Duman’ın Senden Daha Güzel, Mirkelam’dan Hatıralar şarkılarını seslendirdi. Şarkılar hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.





Uygur’lar 49 Yıl Sonra Fuarda!



Nejat Uygur tarafından Türkçe’ye ve Türk tiyatrosuna uyarlanan müzikal; Marko Paşa, Folkart sponsorluğunda İEF’de izleyenlerden tam not aldı. 49 yıl önce ilk sahne deneyimini İEF’de yaşayan Nejla Uygur’u çocukları Süheyl ve Behzat Uygur seyirci olarak izlemişti. 49 yıl sonra anneleriyle aynı sahneyi paylaşan Uygur kardeşler için fuar sahnesi ayrı bir öneme sahip. O yıllarda fuar sahnesinde anne babasını izlerken kendi tiyatrolarını kurmayı düşleyen Uygur kardeşler, 2016 yılında hayallerini gerçekleştirmiş bir şekilde sahnede unutulmaz bir geceye imza attılar.



1970 – 1975 sezonunda merhum Nejat Uygur ile fuarda oynadıkları Marko Paşa’da aynı sahneyi paylaşan Nejla Uygur o sezon küçük yaşlarda olan oğullarına da oyunda küçük roller vermiş. Uygur ailesi 25 yıl hiç ara vermeden, 1991’de Çamlık Senar Tiyatrosu yıkılana kadar, fuarda sahneye çıkmış. Bu nedenle Marko Paşa’nın ve fuar sahnesinin Uygur ailesi açısından ayrı bir önemi var.





Kelebekler Özgürdür ile Duygu Dolu Anlar



85. İEF’de sahne, Kelebekler Özgürdür ile kapandı. Dünyayı hiç görmeyen birinin gözlerinden göstermeye çalışan oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yer yer güldüren yer yer hüzünlendiren; Kelebekler Özgürdür, seyirci ile çok samimi diyaloglar kurdu. Oyuncuların müthiş performansı ile büyülenen izleyiciler, görme engelli bir gencin yaşamından kısa bir kesite şahitlik etmiş oldu.



Pitching’te Ödül Zamanı



Bu yıl ilk kez düzenlenen “Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu” ile sinemaseverler projelerini sunma şansı yakaladı. İEF kapsamında gerçekleştirilen “Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu” atölye çalışmasında dünyada hızla değişen film üretim stratejileri genç sinemacılar ile paylaşıldı. Atölye kapsamında, kısa film yapımcıları ve tutkunları bir araya geldi. Pitching nedir, projeler sunulurken nelere dikkat edilmelidir gibi sorular hakkında ipuçları atölye katılımcıları ile paylaşıldı.



Fuarın son günü etkinlik kapsamında, finale kalan 10 projeden biri olan “Rukiye” ile Alper Ayduman, İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı K. Hasan Tunçağ’dan birincilik ödülünü aldı. Kazanan projeye bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık verilecek diğer finalistlere ise sertifika verildi.



FMX’te Son Gün Heyecanı



Adrenalin tutkunlarının hayranlıkla izlediği motokros gösterisi FMX Blackliner Folkart sponsorluğunda İEF’deydi. Adrenalini yüksek şovlara imza atan 8 ünlü pilot yaptıkları gösterilerle fuarın unutulmazları arasına girmeyi başardılar. Avrupa’nın en görkemli şovlarını fuar sokaklarına taşıyan FMX Blackliner ekibi, kurulan parkurda nefes kesen gösterileriyle izleyenleri büyüledi.



Harika Bir Gösteri: “Globe”



Sirk gösterilerini, müziği ve dansı harmanlayarak seyirciyle baş döndürücü şekilde buluşturan dünyaca ünlü grup CLOSE ACT’in fuarın son iki günü gerçekleştirdiği gösterisi GLOBE, yoğun katılımla gerçekleşti. Binlerce insan CLOSE ACT’in gösterisini izlemek için Kültürpark’ta buluştu.



Dünya çapında performans sergileyen grup, Folkart sponsorluğunda İEF’e özel olarak Hollanda’dan 11 ton malzeme ile geldi. GLOBE gösterisi için kurulan; 40 metrelik dev küre ve 46 kişilik kocaman ekibiyle özgürlüğün sanat hali İEF’de kanatlanıp uçtu.



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