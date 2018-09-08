İzmir Fuarı’nda Bornova farkı

Bornova Belediyesi, bu yıl İnovasyon ve Teknoloji teması ile düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kadınlara ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları dikkat çekiyor

Bornova Belediyesi, hizmet ve projelerini kapılarını bu yıl İnovasyon ve Teknoloji teması ile 87. kez açan Uluslararası İzmir Fuarı’ndaki 3 nolu holde bulunan standında anlatıyor. Tasarım ve İnovasyon kenti, 8.500 yıllık tarihe sahip Bornova’yı simgeleyen tekno ağaçla dikkat çeken 150 metrekarelik stantta Bornova ilçesi, Bornova Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ışığında Kültür ve Sanat Kenti, Tasarım Kenti, Spor Dostu Kent, Sosyal Projeler Kenti, Temiz ve Çevre Dostu Kent, Eğitim Kenti ve Tarih Kenti kimlikleriyle tanıtılıyor.

Kadın ve çocuklara yönelik atölyeler

Bornova Belediyesi’nin standında 10 gün boyunca Kadın Kulübü ve Çocuk Kulübü ile Dost Bilim Evi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Gün boyu etkinliklerin yapılacağı stantta Sağlık Kenti Bornova teması ile diş taraması yapılacak, diyetisyen danışmanlığı hizmeti verilecek. Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de, aynı stantta yer alan masada Fuar’ın ilk üç günü faaliyet ve çalışmalarını anlatacak. Fuar boyunca sürpriz hediyeler ve etkinlikler yine Bornova Belediyesi’nin standında olacak.

Başkan Atila: Fuar sonsuza dek yaşamalı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, standı ziyaret ederek açılışa özel olarak hazırlanan pastayı çalışma arkadaşları ile birlikte kesti. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Ülke olarak yaşadığımız bu ekonomik sıkıntılar içerisinde böylesi bir fuar çok önemli. Bu anlamda Atatürk’ün İzmir’e verdiği önemi gösteren İzmir Fuarı sonsuza dek yaşamalı. Fuar’ın İzmir’in kurtuluşu haftasında açılması da ayrıca çok güzel. Bornova Belediyesi olarak bu yılda 3 nolu holde en güzel şekilde fuarda yerimizi aldık ve vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz.

87. İzmir Enternasyonel Fuarı Bornova Belediyesi Standı Programı



8 Eylül

17.00 - 18.00 / Ebru Atölyesi(Yetişkinlere yönelik)

19.00 - 20.00 / Sabun Yapım Atölyesi(Çocuklara yönelik)

18.00 - 21.00 / Diş Taraması



9 Eylül

17.30 - 18.30 / Mum Yapım Atölyesi(Çocuklara yönelik)

17.30 - 18.30 / Hacivat ve Karagöz Atölyesi(Çocuklara yönelik)

10 Eylül

18.00 - 19.00 / Kolonya Yapım Atölyesi(Çocuklara yönelik)

17.30 - 18.30 / Bez Bebek Yapım Atölyesi(Yetişkinlere yönelik)

11 Eylül

19.00 - 20.00 / Hacivat ve Karagöz Atölyesi(Çocuklara yönelik)

18.00 - 21.00 / Diş Taraması ve Diyetisyan Danışmanlığı

12 Eylül

17.00 - 18.30 / Güneş Sistemi ve Gezegenler Atölyesi(Çocuklara yönelik)

18.00 - 21.00 / Geleneksel Kültür Öğelerimiz(Yetişkinlere yönelik)

13 Eylül

18.00 - 19.00 / Hacivat ve Karagöz Atölyesi(Çocuklara yönelik)

18.00 - 21.00 / Hacivat ve Karagöz Gösterisi(Çocuklara yönelik)

14 Eylül

19.00 - 20.00 / Maket Yapım Atölyesi(Çocuklara yönelik)

18.00 - 21.00 / Diş Taraması ve Diyetisyan Danışmanlığı

15 Eylül

18.00 - 19.00 / Kolonya Yapım Atölyesi(Çocuklara yönelik)

20.00 - 21.00 / Sabun Yapım Atölyesi(Çocuklara yönelik)