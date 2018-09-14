İzmir Fuarı’nı kriz mi vurdu?

Bu yıl 87’nci kez açılan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda stantların azlığı ve alanlardaki boşluklar akıllara geçtiğimiz yılları getirdi. Fuara olan ilginin azlığı ise ziyaretçilerde de büyük hayal kırıklığı yarattı. Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Aziz Kocaoğlu’nun ülkede yaşanan krizi hatırlatarak, “İEF, krize ilaç olacak” sözlerinin aksine, fuarı ziyaret edenler ve stant açan firmalar, krizin İzmir Fuarı’nı da vurduğu görüşünde birleşti

Ali Budak- Geçtiğimiz hafta kapılarını açan ve bu yıl 87. kez İzmirlilerle buluşan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kurulan stant ve ziyaretçi sayısı ile geçtiğimiz seneleri mumla arattı. Daha önceki fuarlarda Basmane, Lozan ve Montrö kapıları girişinden itibaren, sağlı sollu onlarca stantla karşılaşan ziyaretçiler, fuardan içeri adımlarını attıkları andan itibaren bomboş bir alanla karşı karşıya kalmanın şokunu yaşıyor. Aynı şekilde İzmir Tarih ve Sanat Müzesi önünde bulunan Uzun Havuz’un çevresi de geçtiğimiz fuarlara göre oldukça boş durumda. Daha önceki fuarlarda adeta küçük bir AVM’yi andıran ve giyimden, kozmetiğe kadar birçok alışverişin yapıldığı alanda ise sadece 5-6 küçük standın kurulu olması, ziyaretçilerin tepkisini çekti. 1-2-3-4 No’lu sergi holleri ile paraşüt kulesi ve Kaskatlı Havuz çevresindeki yemek alanlarının dışında pek fazla stant yoktu.

Kriz fuarı da mı vurdu?

Bütün bu boşlukların Folkart sponsorluğunda gerçekleştirilen ve fuarın çeşitli yerlerinde konumlanan sokak gösterileri ekibi ile giderilmeye çalışıldığı görülürken, daha önceki fuarlarda, fuar alanını çevreleyen tartan pist çevresine konan stantlar da, bu yıl olmayanlar arasındaydı. Ziyaretçi sayısı da, konser saatleri dışında geçen yıllara göre daha düşüktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, İEF’nin tanıtım toplantısında sarf etmiş olduğu, ‘İEF, ekonomik krize ilaç gibi gelecek’ sözlerinin ardından, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ki bu boş görüntü ise ‘Acaba ekonomik kriz İzmir Fuarı’nı da mı vurdu? dedirtiyor.

Geçmiş yıllara göre katılım ve ziyaretçi oranı düştü

İzmirli belediyelerin bile çok fazla rağbet göstermediği fuarda 1-2-3-4 No’lu sergi hollerinde inşaat firmaları yerlerini aldı. 3 yıldır fuarın ana sponsorluğunu yapan Folkart’tan sonra farklı inşaat firmalarının da fuarda stant açması dikkati çekti. Ancak ülkede yaşanan krizden en çok etkilenen sektörlerin başını çeken inşaat sektörünün hala vatandaşın ilgisini çekemediği de gözle görünüyor. Gün boyunca stantların boş kaldığını ve eskisi kadar ziyaretçinin de stantlarını ziyaret etmediğini söyleyen katılımcılar, ekonomide yaşanan olumsuzlukların fuarı da olumsuz etkilediğini belirterek, “Geçtiğimiz yıllara oranla vatandaşın ilgisi çok düşük. Bunun nedeni de ekonomide yaşanan olumsuzluklar olabilir” diye konuştu.