İzmir güne yağmurla başladı. Eylül ayıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı açıklanmıştı.İzmir halkı, çok sıcaklardan bunalırken bu sabaha yağmurla uyandı

İzmir güne yağmurla başladı. Eylül ayıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı açıklanmıştı.İzmir halkı, çok sıcaklardan bunalırken bu sabaha yağmurla uyandı. Peki İzmir'de yağmur devam edecek mi? İşte İzmir hava durumu...

13 Eylül Perşembe sabahına yağmurla uyanan İzmirliyi öğleden sonra yağmur bekliyor. Yağmurla birlikte havanın da serinlediği İzmir'de bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun 14 Eylül Cuma günü yerini yalnnızca bulutlu havaya bırakaması bekleniyor. 15 Eylül Cumartesi'den itibaren ise güneş yeniden açacak.(Yeniasır)