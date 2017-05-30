İzmir'i imar baskısına karşı korumalıyız

İmar planı tartışmaları hakkında BASİFED Başkanı Levent Akgerman, İzmir'de tarım alanlarının imara açılmasına yönelik tartışmaların gerçekçi olmadığını ifade ederek, 'Tarım alanlarını, doğal yaşam alanlarını ve doğal su havzalarını imara açarak geleceğimizi grileştirmek yerine var olanları korumalı ve yeşil alanları daha da artırmalıyız' dedi

Kentin tarım alanlarının korunması ve yeşil alanların artırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Levent Akgerman, 'İzmir, yeşiliyle doğasıyla Türkiye'nin ve Dünya'nın önemli metropol kentlerinden biri. Ayrıca sanayisi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamakta. Kentimizin tarımsal alanda sağladığı ekonomik katkılar da göz önüne alınarak Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) olarak geçtiğimiz günlerden itibaren yaratılan 'imar baskısına' karşılık kentin yeşilinin korunması ve artırılması gerektiğinin altını çiziyoruz' diye konuştu.



Avrupa ve Amerika örneği

100'ün üzerinde bitkisel ürün yetişiyor

Avrupa ve Amerika'da her geçen gün yeşil alanların artırıldığını vurgulayan Akgerman, 'Avrupa ve Amerika'da tarım ve yeşil alanlarının imara açılması gibi bir tartışma yerine vatandaşların parklarda bahçelerde vakit geçirebilmesi amacıyla hazırlanan ve hayata geçirilen projeler gündemde yer alıyor. Bizler de İzmir gibi Türkiye'nin incisi olan bir kentin tarım alanlarının imara açılmasını tartışmasını doğru bulmuyoruz' dedi.Türkiye'deki süt üretiminin neredeyse yüzde 7'sinin Menderes Havzası'ndan sağlandığını, 100'ün üzerinde tarımsal ürünün İzmir'de yetiştiğini vurgulayan Akgerman, 'İzmir, Bakırçay ve Gediz havzalarını da içinde barındıran verimli topraklara sahip bir kenttir. Bu verimli tarımsal topraklardan 100'ün üzerinde bitkisel ürün yetişiyor. Tarımsal alanların, doğal yaşam alanlarının, su havzalarının ve nehir yataklarının kesinlikle korunması gerekiyor. İmara açılma tartışması gerçek dışı. İzmir tarım sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar düşünülerek de mevcut bulunan tarım arazilerinin korunması ve kent içerisindeki yeşil dokunun artırılması gerekmekte. Bu konuda tek gerçekçi yaklaşımın imar tartışması olmadığını, aksine kırsal kalkınma ve tarım alanlarının artırılması amacıyla yapılacak yaklaşımların doğru olduğunu belirtmek isterim' diye konuştu.