İzmir'i imar baskısına karşı korumalıyız

Kentin tarım alanlarının korunması ve yeşil alanların artırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Levent Akgerman, 'İzmir, yeşiliyle doğasıyla Türkiye'nin ve Dünya'nın önemli metropol kentlerinden biri. Ayrıca sanayisi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamakta. Kentimizin tarımsal alanda sağladığı ekonomik katkılar da göz önüne alınarak Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) olarak geçtiğimiz günlerden itibaren yaratılan 'imar baskısına' karşılık kentin yeşilinin korunması ve artırılması gerektiğinin altını çiziyoruz' diye konuştu.
Avrupa ve Amerika örneği
Avrupa ve Amerika'da her geçen gün yeşil alanların artırıldığını vurgulayan Akgerman, 'Avrupa ve Amerika'da tarım ve yeşil alanlarının imara açılması gibi bir tartışma yerine vatandaşların parklarda bahçelerde vakit geçirebilmesi amacıyla hazırlanan ve hayata geçirilen projeler gündemde yer alıyor. Bizler de İzmir gibi Türkiye'nin incisi olan bir kentin tarım alanlarının imara açılmasını tartışmasını doğru bulmuyoruz' dedi.
100'ün üzerinde bitkisel ürün yetişiyor
Türkiye'deki süt üretiminin neredeyse yüzde 7'sinin Menderes Havzası'ndan sağlandığını, 100'ün üzerinde tarımsal ürünün İzmir'de yetiştiğini vurgulayan Akgerman, 'İzmir, Bakırçay ve Gediz havzalarını da içinde barındıran verimli topraklara sahip bir kenttir. Bu verimli tarımsal topraklardan 100'ün üzerinde bitkisel ürün yetişiyor. Tarımsal alanların, doğal yaşam alanlarının, su havzalarının ve nehir yataklarının kesinlikle korunması gerekiyor. İmara açılma tartışması gerçek dışı. İzmir tarım sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar düşünülerek de mevcut bulunan tarım arazilerinin korunması ve kent içerisindeki yeşil dokunun artırılması gerekmekte. Bu konuda tek gerçekçi yaklaşımın imar tartışması olmadığını, aksine kırsal kalkınma ve tarım alanlarının artırılması amacıyla yapılacak yaklaşımların doğru olduğunu belirtmek isterim' diye konuştu.