"İzmir'i kopyalamak isterdik"

Dünyanın önemli altın ve kakao üreticilerinden biri olarak bilinen "Afrika'nın dünyaya açılan kapısı" Gana Cumhuriyeti, İzmirli firmalarla işbirliği kurmak için harekete geçti. Başkan Kocaoğlu'nu ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ahenkorah, şehrin güzelliğinden çok etkilendiğini söyleyerek, “İzmir’i kopyalayıp Gana’ya yapıştırsak harika olurdu" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, zengin altın madeni ve petrol yataklarına sahip olan, dünyanın en önemli kakao üreticilerinden Gana Cumhuriyeti'nin temsilcilerini ağırladı. Heyette Gana Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Carlos Kingsley Ahenkorah ve

Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala ile Gana Ticaret Merkezi Türkiye Temsilcisi Süha Özkan da yer aldı.

Gana heyetine, ziyaretlerinden ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na yıllardır etkin katılımlarından dolayı teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi. İzmir’e ilk kez geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Carlos Kingsley Ahenkorah, şehrin güzelliğinden çok etkilendiğini söyledi. Konuk Bakan Yardımcısı, “İzmir’i kopyalayıp Gana’ya yapıştırsak harika olurdu. Bizim burada isteğimiz, sizin bilgi ve becerilerinizden yaralanabilmek. Sizin deneyimlerinizi Gana’da değerlendirebilmeyi çok isteriz” şeklinde konuştu.

Türk firmalarla ortaklık yapmak istediklerini söyleyen Büyükelçi Salma Frances Mancell-Egala ise İzmir’in Türkiye’deki en iyi belediyelerden biri olduğunu belirterek "Sizi her zaman büyük bir mutlulukla anıyorum. Siz İzmir’in muhteşem başkanısınız" dedi.

Altın, petrol ve kakao

Batı Afrika'nın "dünyaya açılan kapısı" olarak bilinen Gana Cumhuriyeti, başta altın olmak üzere zengin maden yataklarına sahip bir ülke. Tropikal yağmur ormanlarıyla öne çıkan ülke, aynı zamanda dünyanın en önemli kakao üreticilerinden birisi.. Ülkenin ihracat kalemleri arasında petrol de önemli bir yer tutuyor. Bölgenin en gelişmiş ülkesi olan Gana Cumhuriyeti, aynı zamanda Afrika kıtasında bağımsızlığını kazanan ilk ülke.