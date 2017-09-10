'İzmir' için koştular

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinliği kapsamında İzmir Büşükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu'nda kadınlarda Esma Aydemir, erkeklerde Etiyopyalı Kimutai Kiplimo birinci oldu

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın verdiği startla Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışa 2126 sporcu katılırken, atletler sıcağa rağmen 21 kilometre 97 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca süren yarı maraton, İnciraltı Kent Ormanı'nından dönülerek yine Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.



Türk erkek ve kadın sporcular ile veteran erkekler ve veteran kadınlar kategorileride gerçekleşen organizasyonda milli atlet Esma Aydemir kadınlarda ilk sırayı elde etti. İkinciliği Kenya'dan Betty Sematia alırken, üçüncülük kürsüsüne Şeyma Yıldırım çıktı.



Erkeklerde Etiyopya'dan Kimutai Kiplimo finişe varan ilk isim oldu. Kenya'dan Silimoti Timre ikinci, aynı ülkeden Youssef Ben Hadi de üçüncü oldu. Dereceye girenlere para ödülü verilirken, yarışlara katılan tüm sporculara da madalya verildi. İlk kez düzenlenen Türkler kategorisinde ise kadınlarda birinci sırayı genel klasmanda olduğu gibi Esme Aydemir alırken, erkeklerde Rıdvan Alper Afacan birinci oldu.



Bazı atletler sıcak hava yüzünden fenalık geçirdi. Rahatsızlanan sporculara ilk müdahele meydanda hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yarışa üçüncü kez katılan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, parkuru sorunsuz tamamladı. İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'ü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Balbay, "Yarı maratonumuza her sene ilgi giderek artıyor. Müthiş bir organizasyon gerçekleştirdik, herkesin emeğine sağlık" dedi.

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