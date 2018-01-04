İzmir için örnek işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin en kapsamlı akıllı trafik sistemi, İzmir Emniyeti'nden de tam not aldı. Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve kentin üst düzey emniyet yetkilileri, İzmir Ulaşım Merkezi'ni ziyaret ederek sistemi tüm detaylarıyla inceledi. İZUM'da gördükleri teknolojiden çok etkilendiklerini belirten Hüseyin Aşkın, sistemin İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracağını, kentin trafiğine ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle bugüne kadar süren işbirliğini daha da geliştireceklerini dile getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 65 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği, kentin tüm ana arterlerini 24 saat kontrol ve denetim altında tutan ve trafiği yönetebilen yeni sistem, İzmir Emniyeti'nin kurmaylarına tanıtıldı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) adı verilen sistemin kalbi niteliğindeki merkezde İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerini ağırladı.



Akıllı, çevreci ve engelli dostu bir kent ulaşımı için kurulan "Akıllı Trafik Sistemi"nin özelliklerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kader Sertpoyraz ile Trafik ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Ali Bodur anlattı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise akıllı kavşaklar, trafik izleme kameraları, ölçüm, izleme, ihlal tespit sistemleri, hız koridorları gibi onlarca özelliği barındıran sistemin İzmirlilerin yaşamına büyük kolaylık, trafik akışına ise rahatlama getirmesini hedeflediklerini söyledi. Gökçe, yeni trafik düzenine geçişte verilen destek için İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür etti





Birçok projede birlikteyiz



Sunumu dikkatle izleyen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kullanılan teknolojinin son derece etkileyici olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Belediye, şehrin emanet edildiği yer. Biz İzmir Emniyeti olarak, Büyükşehir Belediyesi'yle birçok projede birlikte çalışıyoruz. Bundan da şehrimizin güvenliği, trafik seyrinin daha iyi olması, trafik kazalarının önlenmesi ve bütün suçlarla mücadele açısından katkı alıyoruz. İZUM'da gördüğümüz teknolojiden çok etkilendik. Bundan sonraki süreçte işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. Bu merkezde 16 arkadaşımız görev yapacak. Önümüzdeki günlerde birkaç arkadaşımızı gözlemci olarak görevlendirmeyi planlıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor."





İzmir örnek oldu



İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak kentin güvenliği için büyük emek sarf ettiklerini dile getiren Aşkın, "Yaklaşık 11 bin personelimiz gece-gündüz demeden çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yıl kutlamaları oldu. Bütün terör örgütleri ülkemizin birçok yerinde eylem yapmak niyetindeydi. Biz de çok sıkı tedbirler aldık. Belediyemizle işbirliği halinde bu tedbirlerimizi devam ettirdik. Kutlamalarımızda çok şükür tek bir yaralama olayı bile olmadan, on binlerce insan sokaklarda eğlendi. Gerçekten örnek bir şekilde, sıkı güvenlik tedbirleri ve işbirliği içinde, halkımız yılbaşı kutlamalarını dışarıda yaptı" diye konuştu.





İhlal ve kazalarda dikkat çeken düşüş



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çok ciddi katkılar aldıklarını, İZUM'un bu katkıyı daha da büyüteceğini belirten Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şöyle devam etti:



"Sistemimizin kabiliyetlerini görmekten çok mutlu olduk. Gerçekten ileri teknoloji kullanılmış, büyük emek verilmiş. İnşallah kentimizin güvenliğine ve trafiğine büyük katkı sağlayacak. İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak. Sistemin kurulduğu duyurulur duyurulmaz trafik ihlallerinde ve kazalarda büyük düşüş görülmüş. Biz de Polis Radyosu'ndan bu duyuruları devam ettireceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sistemin çok faydalı olacağına inanıyorum. Eminim güzel İzmirimize çok büyük katkı sağlayacak."