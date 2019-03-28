İzmir için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu verilerinde vatandaşların son dakika sürprizleriyle karşılaşmamaları için sertleşecek hava koşullarının uyarısında bulunurken, yurdun bazı kesimlerinde soğuk havanın etkisini arttıracağını da günlük tahminleri arasına ekledi. Ege Bölgesi için öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, 12.00 sonrasında yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Güney Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 30.03.2019 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı( Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ege Bölgesi yağışa teslim olacak

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Denizli ve Muğla çevreleri ile zamanla İzmir ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

28 Mart Perşembe günü İzmir, 18 derece, az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak. Manisa ise 17 derece, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.