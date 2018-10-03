İzmir için tasarladılar

İzmir'de tasarım eğitimi alan üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Fabrikasyon Laboratuvarı’nda çevre sorunlarına karşı doğa esaslı çözümler üretti

Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı “HORIZON 2020” kapsamında 39 uluslararası proje arasında birinciliği elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi "daha yeşil bir İzmir" için büyük adımlar atmaya devam ediyor. Kentlerdeki iklim değişikliği, kontrolsüz kentsel büyüme, sel-taşkın riski, gıda ve su güvenliği, biyo-çeşitlilik kaybı, kentsel doğal ortamın bozulması ve kirli-terkedilmiş-atıl kentsel alanların rehabilitasyonu gibi sorunların çözümüne yönelik 'doğa esaslı çözümler' geliştirilmesini hedefleyen HORIZON 2020 Akıllı Kentler ve Topluluklar Programı’yla kentin yeniden doğallaştırılması ve doğa-esaslı çözümlerin kent bütününe yaygınlaştı rılması hedefleniyor.

Çalışmalar 2 gün sürdü

HORİZON 2020 kapsamda İzmir üniversitelerinin tasarım bölümlerinden yaklaşık 60 üniversite öğrencisinin bir araya gelmesiyle birlikte oluşturulan çalışma grupları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’de öncü olan Meslek Fabrikası kuruluşu FabrikaLAB ile kentin her alanında kullanılacak doğa esaslı çözümler tasarım atölyesine ev sahipliği yaptı. Yeni nesil üretim ortamları, buralarda fikirlerin ortaya çıkması ve başarılı olanların yaygınlaştırılması için uygun olanaklar sunan FABLAB’ta 4 doğa esaslı çözüm üzerine katılımcılar fikirlerini 2 gün süren çalışma sonucunda ortaya koydu. Cep parkı (parklet), yeşil dinlenme ünitesi, polinatör evi, meyve duvarı ve yeşil gölgelik üzerine yapılacak çalışmalar üzerine ort aya çıkan proje fikirleri, daha sonra olgunlaştırılarak kent içerisinde uygulanan projelerde kullanılacak.

Kentler yeniden doğallaşacak

Atölye Koordinatörü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, “Kentlerde doğa etkisinin geliştirilmesi için birlikte tasarım ön plana çıkıyor. FABLAB’ın amacı ise birlikte üretim ve birlikte tasarımı desteklemek. Bu kapsamda ilk defa bir büyükşehir belediyesinin kurduğu yenilikçi bir yapı olan FABLAB’ta atölye çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İzmir’in tasarım camiası açısından da birlikte tasarımın büyük bir önemi var. Mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım, ziraat mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimiz atölye çalışmalarına katılım gösterdi” dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kentte doğa kaynaklı projelerin görünürlüğünün artacağının önemine değinen Velibeyoğlu, “Kentin her bir yerinde yaygınlaştırabilecek, sokakta ve meydanda sergilenebilecek kent mobilyalarını elde edeceğiz. Yapılan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerinde birer çevre duyarlı donatı olarak kentlilere sunulacak. Tasarım atölyesinin sonuçları doğrudan kullanılmayacak ancak geliştirilerek kentte yaygınlaştırılacak. Ortaya çıkan sonuçlar da meslek odalarıyla paylaşılarak kent içerisinde hangi bölgelere, hangi kullanıcılar için, hangi ürün gruplarının kullanılacağı gibi genel görüşler paylaşılacak. Projenin çıktıları ilk defa Türkiye’de bir kentte kullanılacak ve Horizon 2020 UrbanGreenUP Projesi aracılığı ile dünyadaki diğer kentlere de model teşkil edecek" dedi. Velibeyoğlu, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’ne de katkıda bulunacak atölye çalışmasının sonuçları ve diğer gelişmelerin http://izmirdoga.izmir.bel.tr/ adresinden takip edilebileceğini de sözlerine ekledi.