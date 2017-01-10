İzmir ilçelerinde karla mücadele

İzmir'in bazı ilçelerinde görülen kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor

Menderes Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçları güzergahları ile ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Sabah başlayan çalışmalar, 55 işçi ve 6 kepçe, 1 greyder, 10 kamyonla yürütüldü.



Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Kar yağışı öncesi yollarda çalışmalarımızı zaten gerçekleştirmiştik. Karın başlamasıyla ekiplerimizin çalışması yoğunlaştı. Aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla Menderes'te kar esareti değil, kar sevinci yaşandı." ifadelerini kullandı.



Kemalpaşa ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.



Belediye ekipleri, Armutlu, Çambel, Bağyurdu, Ören, Yiğitler, Sarılar, Sinancılar, Gökçeyurt, Ulucak, Sarıçalı bölgelerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kemalpaşa-Torbalı istikameti Karabel geçidinde ise trafik yer yer durma noktasına geliyor.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yaptığı açıklamada, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret etti.



Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolda kar temizleme çalışması yaptığını belirten Uğurlu, "Yine devrilen ağaçları, trafiği aksatmaması için bulundukları yerden kaldırıyoruz. Daha sonra tuzlama çalışmaları yaparak, yolun açık kalmasını sağlıyoruz." bilgisini verdi.



Tire ilçesinde de sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu.



Toptepe mevkisi İncirliova yolu Kemerdere Mahallesi yol ayrımında ekipler tuzlama çalışması yapıyor. Jandarma ekipleri ise kontrollerde, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.



Yamandere Mahallesi ve Yayla mevkisinde elektrik direklerinin yıkılması nedeniyle bölgedeki bazı evlere elektrik verilemiyor.



İlçede taşımalı eğitimin yapıldığı mahallelerde ise eğitime 1 gün ara verildi.



Kınık ilçesinde gün boyu etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı merkezde 25 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı 30 mahalle yolu ulaşıma kapandı. İlçedeki okullarda eğitim öğretime perşembeye kadar ara verildi.



Kınık-Bergama minibüs seferleri karşılıklı olarak durduruldu. Bergama-Soma karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, ekipler yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.



Kınık Belediyesi ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Zincirsiz yola çıkan araçlar ise güçlükle ilerliyor. Belediye ekipleri, mahsur kalan araçların bulunduğu bölgelere müdahale ediyor.



Okulların tatil edildiği Bergama ilçesinin Yogurtdeken Mahallesi'nde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.



Kınık-Bergama karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bergama'da ulaşım sağlanamayan mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürdürülüyor.



Öte yandan, ilçede son 10 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü kaydedildi.