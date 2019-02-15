İzmir ile ABD arasında 'kanser hattı' kuruldu

İzmir'deki Kent Onkoloji Merkezi'nce yapılan iş birliği anlaşmasıyla hastalara, dünyanın en önemli kanser tedavi merkezlerinden ABD'deki Houston Methodist Hospital'in (HMH) kapıları açıldı. Güçlerini birleştiren HMH ile Kent Onkoloji Merkezi arasında 'kanser hattı' kurulurken, Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, "İş birliğimizin amacı, hastalarımıza dünyada uygulanan en yeni tedavi yöntemlerini sunmak, yurt dışına gitmeye gerek kalmadan tanı ve tedavilerine ilişkin ikinci görüş alma olanağı sağlamak" dedi

Medikal onkoloji (kemoterapiler), radyasyon onkolojisi (ışın tedavileri), nükleer tıp (PET CT, radyoizotop tanı ve tedavileri) ve onkolojik cerrahi hizmetlerinin tek çatı altında verildiği Kent Onkoloji Merkezi'nce hastalara çeşitli yenilikler sunuluyor. Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Yıldırım, bu yeniliklerden birkaçını 'tümör konseyleri, bütüncül yaklaşım ve ikinci görüş' olarak sıraladı. Çeşitli branşlardan uzmanların bir araya gelerek, oluşturduğu tümör konseyleriyle hastaların tedavi programlarının planlandığını belirten Dr. Yıldırım, "Houston Methodist Hospital ile yaptığımız iş birliği anlaşması çok önemli, çok amaçlı. Biz buraya bir markayı değil HMH'nin deneyim ve tedavi modellerini getiriyoruz. Bizim hastalarımıza sunduğumuz en önemli hizmetlerden biri tümör konseyleri. Her hastanın genel durumu, tümörün cinsi, eşlik eden başka hastalığı, aile, hastalık öyküsü gibi tüm bilgiler tümör konseylerimizde değerlendirilerek, tedavi seçenekleri belirlenip hastalara sunuluyor, kişiye özel tedavi programı ortaya çıkarılıyor. Belirli periyotlarda video konferans aracılığıyla da tümör konseylerimizin hastalarıyla ilgili tedavi protokolleri HMH tümör konseyleri tarafından değerlendirilip, denetleniyor" diye konuştu.

Hastalara 'ikinci görüş' alma olanağı sağladıklarını belirten Dr. Ruşen Yıldırım, şunları söyledi:

"Sadece kendi merkezimizde değil, Türkiye'nin herhangi bir hastanesinde tedavi gören hastalara HMH tümör konseylerinden 'ikinci görüş' alma olanağı sağlıyoruz. Biliyoruz ki her hasta kendisine uygulanan tedavinin doğruluğundan emin olmak, yurt dışında farklı tedavilerin uygulanıp uygulanmadığını, varsa nasıl bilgi edinip ulaşabileceğini öğrenmek ister. Hastalarımızın HMH'nin bilgi ve deneyimlerinden oraya gitmeden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bunun için de hastaya ait tüm verileri İngilizceye çevirterek HMH'ye gönderiyoruz. Bu hasta bilgileri orada tümör konseyleri tarafından değerlendiriliyor. Hastaya, kendisine uygulanmış tedavilerden sonrasında neler yapılabileceğine kadar geniş bir değerlendirme ve önerileri kapayan bir rapor sunuluyor. Hastanın HMH'e gitme talebi olursa zorlu prosedürlerle uğraşmasına gerek kalmadan orada tedavi görmesi sağlanıyor."