İzmir'imiz büyüdü 6. yaşına girdi

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın gözbebeği, Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil İzmir, 6 yaşına girdi. 110 kilo olarak doğan sevimli filin 6. yaş ağırlığı 2.5 ton olarak tesbit edildi

İzmir'imiz büyüdü 6. yaşına girdi

Türkiye'de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavru fil ‘İzmir’, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen mütevazı doğum günü partisiyle 6 yaşına girdi. İzmir’in ve ailesinin yaşam alanına en çok sevdiği meyvelerle “6” rakamını yazıldı, konuklara pasta ikram edildi. 110 kilo olarak dünyaya gelen ve “Türkiye’de doğan ilk fil” ünvanıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline gelen İzmir’in ağırlığı, 6. yaşında 2,5 tona ulaştı.

 

Etiketler; #izmir #fil #doğal yaşam parkı
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