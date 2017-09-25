İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi!

İzmir'de çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak

İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi!

GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Bornova, Buca, Ödemiş, Kemalpaşa, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Bayındır, Urla, Karaburun, Bergama, Kiraz ilçelerinde tesis çalışması ve şebeke bakımı yapılacak.

Bu ilçelerdeki bazı mahallelere 08.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

 

Etiketler; #izmir #elektrik kesintisi
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