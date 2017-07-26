İzmir'in 51 plajında mavi bayrak dalgalanıyor

Yosun konusunda ne yapacağımızı şaşırdık
Sürekli eleştiri ve şikâyet alan arasına çöp karışmış yosunları topladıklarını aktaran Devran, ‘Yosunları da topluyoruz ama bu kez de doğal yaşama zarar verdiğimiz için suçlanıyoruz. Toplamayınca da niye toplanmıyor diye eleştiriliyoruz. Bu konuda ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız’ dedi.
Mağdur olan İzmir halkı
İZDENİZ'deki grevin kenti olumsuz etkilediğini belirten DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz İzmirliler olarak denizi ve vapurları çok seviyoruz. Denizsiz bir kent düşünemiyoruz. İzmir'i denizden uzaklaştıracak şeylerin yaşanmaması gerektiğine inanıyor ve grevin her iki tarafın da istediği bir sonuçla biteceğini düşünüyorum. Çünkü mağdur olan İzmir halkı.
Çeşme’nin kavgayla gündeme gelmesi üzücü
İstanbul'dan İzmir'e çok yoğun bir şekilde talep olduğunu ve kentin bir anlamda göç aldığını vurgulayan Öztürk, ‘Şehirden kaçışlar özellikle İstanbul'da artarken İzmir'e olan ilgi de hızla yükseldi. Çeşme gibi tüm Türkiye'nin gözünün çevrili olduğu yörelerimizin adı kirlilik, kavga gibi olaylarla gündeme gelmesi çok üzücü. Uluslararası bir marka olan İzmir, bu tür olumsuzluklarla sahip olduğu kendi markasına zarar vermesin’ ifadelerini kullandı.