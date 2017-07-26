İzmir'in 51 plajında mavi bayrak dalgalanıyor

Son 1 yılda Türkiye'de 10 plaja mavi bayrak verilirken bunların 4'ünün İzmir'de olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, ‘Son 12 yılda İzmir'deki mavi bayraklı plaj sayısının yüzde 120 oranında artarak 51’ e yükseldi’ dedi

İzmir'in 51 plajında mavi bayrak dalgalanıyor
Ali Budak- Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısına katılan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Körfez'de yapılan temizleme çalışmalarını anlattı. İzmirlilerin daha fazla denizle buluşması için Mavi Bayrak çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Devran, ‘Mavi Bayraklı plaj sayısı 12 yılda yüzde 120 artarak 51'e yükseldi. Mesela bu yıl Türkiye'deki 10 yeni plajın 4'ü İzmir'de yer alırken Urla ile Aliağa plajları bu yıl ilk kez listeye girmeyi başardı. Kentimizde geçen yıl 47 olan mavi bayraklı plaj sayısına 4 yeni plaj eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle İzmir genelinde 51 plaj, 3 marina ve 1 yat limanı olmak üzere 55 noktada mavi bayrak dalgalanacak’ diye konuştu.


Yosun konusunda ne yapacağımızı şaşırdık


Sürekli eleştiri ve şikâyet alan arasına çöp karışmış yosunları topladıklarını aktaran Devran, ‘Yosunları da topluyoruz ama bu kez de doğal yaşama zarar verdiğimiz için suçlanıyoruz. Toplamayınca da niye toplanmıyor diye eleştiriliyoruz. Bu konuda ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız’ dedi.
 

Mağdur olan İzmir halkı


İZDENİZ'deki grevin kenti olumsuz etkilediğini  belirten DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz İzmirliler olarak denizi ve vapurları çok seviyoruz. Denizsiz bir kent düşünemiyoruz. İzmir'i denizden uzaklaştıracak şeylerin yaşanmaması gerektiğine inanıyor ve grevin her iki tarafın da istediği bir sonuçla biteceğini düşünüyorum. Çünkü mağdur olan İzmir halkı.
 

Çeşme’nin kavgayla gündeme gelmesi üzücü


İstanbul'dan İzmir'e çok yoğun bir şekilde talep olduğunu ve kentin bir anlamda göç aldığını vurgulayan Öztürk, ‘Şehirden kaçışlar özellikle İstanbul'da artarken İzmir'e olan ilgi de hızla yükseldi. Çeşme gibi tüm Türkiye'nin gözünün çevrili olduğu yörelerimizin adı kirlilik, kavga gibi olaylarla gündeme gelmesi çok üzücü. Uluslararası bir marka olan İzmir, bu tür olumsuzluklarla sahip olduğu kendi markasına zarar vermesin’ ifadelerini kullandı.
Etiketler; #izmir #mavi bayrak #izmir plaj
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