İzmir'in anıt ağaçları koruma altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında asırlık çınarların da bulunduğu 50 tescilli ağacı koruma altına almak için harekete geçti

Konak, Bergama, Bornova, Karabağlar, Buca, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Foça ve Beydağ’da bulunan 50 adet çınar ağacını korumak ve bakımını yapmak için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asırlık ağaçları zararlı bakterilerden arındırıyor ve çürüyen kısımları özel ilaçlarla tedavi edip böcek tahribatına maruz kalan alanları özel macun ile kapatıyor. Yıllara meydan okuyan bu ağaçlar, "gençleşme operasyonu" ile tarih tanıklığına daha uzun süre devam edeceğe benziyor.



Anıt niteliği taşıyan çınar ağaçlarının bakım ve restorasyon işinin asıl amacının çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tehlike arz eden kısımların da güvenilir hale getirilmesiyle ağacın ömrünün uzatılmasını hedefliyor.





Sökmüyoruz, onarıyoruz

Asırlık ağaçlar nasıl korunuyor?

Yaklaşık 500 yıllık çınarların, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğradığını ve bakıma muhtaç duruma geldiği kaydeden Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Önce böceklerin yarattığı tahribatı temizleyerek, bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağacı sterilize ediyoruz. Daha sonra ağacın kuruyan dallarını budayarak bakımını yapıyoruz ve gübreleme işlemiyle de ağacın isteklerini karşılıyoruz. Bu zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için de her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakımlarını, ilaçlamalarını yapıyoruz. Amacımız ağacın gençleşmesini sağlamak ve bu doğa değerlerini çocuklarımıza miras bırakabilmek" dedi.Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda temel budamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgardan sıkıntı yaşayacak dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor.Anıt ağaçların daha uzun yıllar yaşatılmasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde, öncelikle gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi, çürük ve ölü dokular temizleniyor, bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor.