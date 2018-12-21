İzmir'in başkanlarından 'Dünya Kooperatifçiik Günü' mesajları

İzmir'de görev yapan belediye başkanları 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla kutladı.

21 Aralık tarihi, Uluslararası Kooperatifler İttifakı tarafından 1923 yılından bu yana “Dünya Kooperatifçilik Günü” olarak kutlanıyor. Uluslarası Kooperatifler İttifakı, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi dünyanın önde gelen kurumlar ile birlikte gittikçe artan yoksulluk, açlık, çevresel sorunlar, sağlık, eğitim gibi evrensel sorunların çözümüne odaklanıyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra İzmir'in belediye başkanları da, Dünya Kooperatifçilik Günü'nü unutmadı. Başkanlar, gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kooperatifçiliğin önemine değindiler.

Paylaşılan mesajlardan öne çıkanlar:

Tarım sektörüne emek veren bütün üreticilerimizin, birlik ve kooperatiflerimizin #DünyaKooperatifçilikGünü’nü kutluyoruz. pic.twitter.com/Q7hI1lRNKu — Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 21 Aralık 2018

Kooperatiflerimize ve üretici ortaklarına bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Kooperatiflerimizin daha kaliteli, yeterli ve sürdürülebilir üretim yapması, daha fazla ihracata ulaşması için el birliğiyle daha çok çalışacağız.#DünyaKooperatifçilikGünü pic.twitter.com/MXBYlTQBaV — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) 21 Aralık 2018

Kurduğumuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizle çiftçilerimizin ve kadınlarımızın daha üretken olmalarını sağlıyoruz. #DünyaKooperatifçilikGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/CafnpmkFej — Olgun Atila (@olgunatila) 21 Aralık 2018

Dayanışmayla güçlenmenin en güzel örneği kooperatifçilik.. Üretici Kadın Kooperatifi, Roman Kooperatifi ve Bisiklet Kooperatifi gibi örnekleriyle yerelden başlattığımız kalkınmanın tüm ülkeye yayılması dileğiyle #DünyaKooperatifçilikGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/7FehGix6ON — HüseyinMutluAKPINAR (@hmutluakpinar) 21 Aralık 2018