İzmir'in başkanlarından 'Dünya Kooperatifçiik Günü' mesajları

İzmir'de görev yapan belediye başkanları 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla kutladı.

İzmir'in başkanlarından 'Dünya Kooperatifçiik Günü' mesajları
21 Aralık 2018 Cuma 13:41

21 Aralık tarihi, Uluslararası Kooperatifler İttifakı tarafından 1923 yılından bu yana “Dünya Kooperatifçilik Günü” olarak kutlanıyor. Uluslarası Kooperatifler İttifakı, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi dünyanın önde gelen kurumlar ile birlikte gittikçe artan yoksulluk, açlık, çevresel sorunlar, sağlık, eğitim gibi evrensel sorunların çözümüne odaklanıyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra İzmir'in belediye başkanları da, Dünya Kooperatifçilik Günü'nü unutmadı. Başkanlar, gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kooperatifçiliğin önemine değindiler.

Paylaşılan mesajlardan öne çıkanlar:

Etiketler; #izmir #dünya kooperatifçilik günü
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