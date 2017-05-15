İzmir'in bu üç ilçesinde 3 gün sular kesik!

İzmir'in üç ilçesinde yaşayanlar sabah uyandıklarında sularının kesik olduğunu farketti. İzmirliler asıl şoku ise internette baktıklarında suların 3 gün kesik olacağını görünce yaşadı

İzmir'in Karabağlar, Gaziemir ve Buca İlçeleri'nde yaşayan vatandaşlar sabah kalktıklarında suların kesik olduğunu gördü. Suların neden kesik olduğunu ve de ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU'nun internet sitesine bakınca ise asıl şoku yaşadı. Suların 3 gün kesik olacağını öğrenen vatandaşlar ise ne yapacağı konusunda şaşkın.



İZSU'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Karabağlar İlçesi'nde dün akşam saat 23.30 sıralarında başlayan su kesintisi, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 23.30'a kadar sürecek. Kesinti ile ilgili yapılan açıklamada ise, Tahtalı Barajı ile Arıtma Tesisi arasında bulunan 2200'lük hatta ani bir arıza oluştuğu belirtiliyor. Bu yüzden İlçenin birçok mahallesinde sular yok.



Gaziemir'de de benzer bir bilgilendirme var. Buradaki kesinti ile ilgili yapılan açıklamada da Tahtalı Barajı ile arıtma tesisi arasındaki 2 metre 20 cm çapındaki boru hattında arıza meydana geldiği bu yüzden de bu ilçenin Sarnıç mahallesi hariç diğer her yerinde suların 3 gün boyunca olmayacağı bildiriliyor.



Buca'da da sular kesik. Bu ilçe için de aynı açıklama İZSU'nun internet sitesinde yer alıyor. Bucalı da 3 gün susuz kalacak.



Havaların ısındığı şu günlerde vatandaşlar ise yetkililerden bir açıklama bekliyor.



Suların üç gün gelmeyeceğini öğrenen vatandaşlar ise sosyal medyadan duruma tepki gösteriyor. İşte o tweetlerden birkaçı.



