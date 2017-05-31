İzmir'in Cicipark'ı yenilendi

İzmir'in tarihi mekanlarından Cicipark, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı düzenleme projesiyle yeniden hayat buldu

Eşrefpaşa semtinin sembollerinden biri olan Cicipark ve tarihi İpekyolu'nu kapsayan bölgeyi yeniden düzenleyerek hayat veren Büyükşehir Belediyesi, İkiçeşmelik Caddesi'nin her iki yakasında 70 bin metrekarelik alana yayılan parkın yeşil dokusunu güçlendirdi; kent mobilyaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarıyla baştan aşağı yeniledi. Eğimli bir arazide bulunan düzenleme alanı, en üst kottan en alt kota doğru üst park, cadde, orta bölüm, İpekyolu ve alt park olarak projelendirildi. Büyükşehir Belediyesi, parktaki yeşil alanları genişletme çalışmaları kapsamında 28 bin adet yeni bitki dikti. Alandan çocukların ve ailelerin daha fazla yararlanabilmesi için 3 ayrı oyun grubu, geceleri daha güvenli hale gelmesi için de aydınlatma sistemleri kuruldu. Alanda 1 adet halı saha, 1 adet meydan, 3 adet çim seyir terası oluşturuldu. Ayrıca mevcut yol kaplamaları da yenilendi.