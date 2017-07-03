İzmir'in ciğerleri yanmaya devam ediyor

İzmir'in Menderes İlçesi'nde, kırsal Deliömerli Mahallesi bölgesinde başlayan orman yangını üçüncü günde de sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sarp bölgede devam eden yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla tekrar başlandı

Menderes'in Deliömerli Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan, aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dün sabah saatlerinde bir söndürme helikopteri su almak isterken Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 5 mürettebat sağ kurtuldu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, ardından taburcu edildi. Dün, gün boyu devam eden yangının etrafı çevrildi.



Gece de iç bölgelerde kalan kısımların yanmasıyla süren yangın, henüz söndürülemedi. Başladığı noktaya yakın olan Demiömerli Mahallesi bölgesine tekrar dönen yangının sarp arazide sürdüğü, ancak artık yayılma tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına, yangının sarp bölgede sürmesi nedeniyle, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan helikopter ve amfibi uçaklarla devam edildiği bildirildi. Kara ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.



