İzmir'in dağlarında gençlik ateşi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen 'Ata’yı Anma ve Saygı Yürüyüşü' 34 &o uml;ğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İzmirli gençler Efes – Mimas Kültür rotaları üzerinde bulunan 21 kilometrelik Seferihisar Sığacık – Urla Demircili parkurunu Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle tamamladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe 15-18 yaş arasındaki 34 genç katıldı. Gençler, 21 kilometrelik Seferihisar Sığacık – Urla Demircili parkurunu sıcak havaya ve zorlu yamaçlara aldırmadan ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle tamamladı. Efes – Mimas Kültür Rotaları üzerinde iki gün süren anma yürüyüşüne katılan gençler, doğudan batıya sıralanmış masmavi koyları ve zorlu patikaları aşıp, Yarımada'nın binlerce yıllık tarihine ve kültürel mirasına hep birlikte eşlik etti. Sığacık’dan başlayıp Azmak ve Altınkoy üzerinden Demircili Köyü’nde sona eren yürüyüş rotasını izleyen genç öğrenciler, Anadolu’nun Ege’yle buluştuğu koylarda çadır kampı kurup, yıldızlar altında yakılan kamp ateşi eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri andı.